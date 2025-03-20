擬開放中生來台打工？陸委會澄清：是指「校內工讀」

陸委會今說明，打工是指「校內工讀」，勞動政策上並沒有開放中國人來台工作。（記者陳鈺馥攝）

2025/03/20 19:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會副主委沈有忠近日在一場演講提及，若中生能來台註冊，將研擬開放中生在台打工、領取獎學金。陸委會今日進一步說明，打工是指「校內工讀」，勞動政策上並沒有開放中國人來台工作，這部分必須整體評估。

沈有忠18日在政大東亞所演講「當前兩岸關係與政府兩岸政策」時表示，截至2024年10月，去年台灣入境中國人數為247萬，中國來台人數為45萬，與人口不成比例。疫情結束後，台生可赴中國求學，政府僅提醒風險未阻擋，但中國學位生在台人數迄今為零，「北京是用政策方式禁止中生來台就學」。

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沈有忠提及，台灣各大學去年起就對中生招手，政府甚至提高待遇，將中生納入健保制度，正規劃中國學位生若能順利來台，將開放讓中生打工、領學校獎學金。「我們對中生好不好，這是各自判斷，但讓不讓中生來，則是由政策來做決定」。

關於是否要開放中生來台打工？陸委會發言人梁文傑說明，去年2月1日，特別給在台就讀學位的中生納入全民健保，解決一個多年以來的問題。目前中生其實是已經可以領取地方政府提供的，或學校自己募集的一些獎學金，這是本來就已經有的。

梁文傑強調，所謂中生在台打工部分是指「校內工讀」，譬如做校內的助理或老師助理等等。因為勞動政策上並沒有開放中國人士來台灣工作，所以不只是中生，而是所有中國人都不能來台工作，除非是有一些專案申請，所以並不是針對中生，這個部分還要做整體評估。

此外，教育部長鄭英耀19日受訪強調，期待國中小學校國際交流以歐美、東北亞等學校優先，以兩岸現況，建議交流能避免就避免。

梁文傑表示，因為中共長期是把台灣青年學生當作重點統戰對象，最近幾年有看到「向下扎根」趨勢，也就是說，觸角從過去的大學生延伸到我國中小學，有一些是特別透過中小學的體育活動來做統戰的交流。

梁文傑強調，類似這樣的活動，希望學校能夠避免，也要提醒大家，中小學是有家長會的，其實家長會對這些活動正反意見都有，常常看到一些案例是學校教職員在沒有知會家長會的狀況之下，就配合對方辦了一些活動，後來造成家長會反彈。

梁文傑說，從陸委會的立場來講，我們不會一概禁止，但是希望說能盡量去政治化，盡量要有家長會一致的認同，不要學校教職員自己決定，這是不好的。

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