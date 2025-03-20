防中國滲透17項因應策略 卓榮泰：4月上旬提修法期程

賴清德總統13日召開國安高層會議，盤點5大國安威脅，並提出17項因應策略，行政院長卓榮泰今（20）日於行政院會表示，4月上旬他將親自召開會議，律定各項行動計畫、策略及法制化期程。 （行政院提供）

2025/03/20 13:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕賴清德總統13日召開國安高層會議，盤點5大國安威脅，並提出17項因應策略，行政院長卓榮泰今（20）日於行政院會表示，各部會應於25日前擬定應有計劃，並由行政院副院長鄭麗君於3月底彙整，4月上旬他將親自召開會議，律定各項行動計畫、策略及法制化期程。

卓榮泰指出，總統主持國安高層會議，針對台灣當前所面臨的五大威脅，包括中國對我國家主權的威脅、對國軍的滲透以及間諜活動的威脅、混淆國人對國家認同的威脅、藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅，以及藉由「融合發展」吸引台商、台青的威脅，提出了17項的因應策略。

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卓榮泰表示，為了落實這17項因應策略，他已指示行政院秘書長龔明鑫以及政務委員馬永成昨召開會議，邀請各部會就所涉及的相關策略，必須於下週二（25日）前擬定應有計畫，並盤整相關法令修訂時程和進度。

卓榮泰指示，請鄭麗君於月底彙整，4月上旬他將親自召開會議，聽取各部會因應方案，並律定各項行動計畫、策略及法制化期程，請首長務必在期程內配合規劃與落實執行。之後將依照各部會所提出的計畫內容及相關時程，做定期管考，以落實總統提出的17項因應策略，逐步完成行政院在國安高層會議之後，接續的工作。

對於相關修法是否在立法本會期提出？行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，目前討論到有可能需要修法，包括陸海空軍刑法、反滲透法等，各部會都持續盤點當中，另外沒有涉及到修法的部分，也都持續研議，各部會在下週二前會擬定所有的計劃，盤整相關法令修訂的時程與進度，如有定案，會適時對外說明。

至於「軍事審判法」，卓揆在立法院答詢時表示一個月提出計畫，李慧芝解釋，國防部已著手研議，卓揆希望國防部可加速與相關部會來橫向聯繫，會在準備好後，將修法方案提出。

李慧芝強調，政府會針對過去的軍審制度為人詬病、不符憲法部分，來做大幅的修正，加強軍事審判人員的專業訓練與獨立性，打造符合公平審判原則、正當法律的程序以及憲法要求，並兼顧人權保障、軍隊紀律的全新軍審制度，來嚴肅軍紀、保障人權，並強化國家的安全。

對於軍事審判是否會造成同一案件，軍人有罪，退伍或貧民無罪的矛盾情況？李慧芝說明，不同身分有不同審判程序，是否構成犯罪，由法官依照事實認定，並適用法律來獨立審判。而普通法院與軍事法院可透過調查證據及審級制度設計，來降低裁判矛盾的可能性。

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