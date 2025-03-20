詐領助理費279萬 國民黨竹市議員陳治雄坦承犯行判2年

國民黨新竹市議員陳治雄涉嫌詐取助理費279萬餘元等案，新竹地方法院依利用職務機會詐取財物罪，判處陳治雄有期徒刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年。（資料照）

2025/03/20 09:06

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〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹市議員陳治雄擔任第10屆、第11屆議員期間，涉嫌詐取助理費279萬餘元，新竹地檢署以貪污治罪條例等案件，起訴陳治雄等人；新竹地方法院依利用職務機會詐取財物罪，判處陳治雄有期徒刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年；陳姓女友1年6月，褫奪公權3年，緩刑4年；另2名友人則處1年2月，褫奪公權2年，緩刑3年。陳治雄坦承犯行，並已自動繳交全部犯罪所得。

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判決書指出，陳治雄自民國103年12月25日迄今，擔任新竹市議會第9至11屆議員。陳治雄與陳姓女友、戚姓友人明知市議員的公費助理補助費用，均由新竹市議會編列預算支付，並非議員薪資的一部分，也不是對議員個人的實質補貼，應實際支付予實際擔任公費助理工作之人。

3人竟共同按屆次，分別利用陳治雄擔任新竹市議會第10屆、第11屆議員的職務上機會，取得戚男的國民身分證、帳戶存摺影本等基本資料後，由陳女製作內容略為陳治雄聘用戚男為公費助理，分別自108年8月1日至111年12月24日、111年12月25日起，每月薪資4萬元，致使新竹市議會承辦公務員陷於錯誤，誤認陳治雄僱用戚男為公費助理的不實事項，按月登載「新竹市議會議員公費助理發放清冊」等。

而按月匯款4萬元至戚男帳戶，陳女再持戚男的提款卡提領款項供陳治雄使用，共詐得216萬724元，足生損害於新竹市議會對於補助議員遴用公費助理費用管理、核銷的正確性。

判決書並指出，陳治雄、陳女與其兒子的女友，也利用陳治雄擔任新竹市議會第10屆、第11屆議員的職務上機會詐欺取財、使公務員將不實事項登載於職務上所掌公文書。自111年5月9日起以每月4萬元薪資僱用潘女為公費助理，再由陳女提款供陳治雄使用，共詐得62萬9677元。案經新竹市調查站移送新竹地方檢署檢察官偵查起訴。

法官審酌，被告陳治雄身為新竹市議員，於社會上具知名度，且為民喉舌，本應恪遵法令，竟知法違法，以人頭助理方式詐領補助費，危害政府機關對於人事預算的控管，更辜負選民所託；然考量被告4人犯後均坦承犯行，陳治雄全數繳回犯罪所得，兼衡一切情狀，就被告4人分別定應執行刑、緩刑，及宣告褫奪公權期間。

國民黨新竹市議員陳治雄涉嫌詐取助理費279萬餘元等案，新竹地方法院依利用職務機會詐取財物罪，判處陳治雄有期徒刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年。（記者廖雪茹攝）

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