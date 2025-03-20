為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    涉貪助理費判刑 竹市國民黨籍議員陳治雄：服務處不會撤

    新竹市國民黨籍議員陳治雄涉貪助理費被判刑，陳治雄強調，會與律師商量，但服務處的相關服務不會撤。（記者洪美秀攝）

    新竹市國民黨籍議員陳治雄涉貪助理費被判刑，陳治雄強調，會與律師商量，但服務處的相關服務不會撤。（記者洪美秀攝）

    2025/03/20 09:57

    相關新聞：詐領助理費279萬 國民黨竹市議員陳治雄坦承犯行判2年

    〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨籍新竹市議員陳治雄擔任第10屆、第11屆議員期間，涉嫌詐取助理費279萬餘元，新竹地檢署以貪污治罪條例等案件，起訴陳治雄等人；新竹地方法院依利用職務機會詐取財物罪，判處陳治雄有期徒刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年；陳姓女友1年6月，褫奪公權3年，緩刑4年；另2名友人則處1年2月，褫奪公權2年，緩刑3年。陳治雄受訪表示，尊重法院判決，會再與律師商量，但服務處不會撤，會持續提供選民服務。

    媒體人出身的陳治雄，是忠貞國民黨員，為人海派及熱心公益，曾擔任前市長林政則的市長室秘書，2014年參選新竹市西區市議員，以高票當選，從事選民服務10幾年，頗受選民支持，如今傳出涉貪助理費被判刑，選民都覺得驚訝，而陳治雄本人表示，尊重法院判決，至於會不會上訴，還要跟律師商量，強調服務處不會撤，會持續提供服務。

    陳治雄提到，因女兒陳思妤也對從政及服務有興趣，近期已跟著他提供選民服務，未來也會持續爭取選民支持，因此他的服務處不會撤，會繼續提供相關服務。

    市議會目前正在高雄進行相關考察與交流活動，國民黨團總召陳慶齡受訪表示，先前就得知有此事件，獲判緩刑已是最好的狀況。雖國民黨團的席次會再少1席，只剩12席，但不會影響黨團的運作，而陳治雄的女兒陳思妤仍持續勤跑基層，黨團都很肯定。

    市議會法制室表示，還未收到法院相關判決，但會依地方制度法規定，如果判刑確定，就會由內政部予以解除其職權，非由地方政府或議會決定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播