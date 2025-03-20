涉貪助理費判刑 竹市國民黨籍議員陳治雄：服務處不會撤

新竹市國民黨籍議員陳治雄涉貪助理費被判刑，陳治雄強調，會與律師商量，但服務處的相關服務不會撤。（記者洪美秀攝）

2025/03/20 09:57

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〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨籍新竹市議員陳治雄擔任第10屆、第11屆議員期間，涉嫌詐取助理費279萬餘元，新竹地檢署以貪污治罪條例等案件，起訴陳治雄等人；新竹地方法院依利用職務機會詐取財物罪，判處陳治雄有期徒刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年；陳姓女友1年6月，褫奪公權3年，緩刑4年；另2名友人則處1年2月，褫奪公權2年，緩刑3年。陳治雄受訪表示，尊重法院判決，會再與律師商量，但服務處不會撤，會持續提供選民服務。

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媒體人出身的陳治雄，是忠貞國民黨員，為人海派及熱心公益，曾擔任前市長林政則的市長室秘書，2014年參選新竹市西區市議員，以高票當選，從事選民服務10幾年，頗受選民支持，如今傳出涉貪助理費被判刑，選民都覺得驚訝，而陳治雄本人表示，尊重法院判決，至於會不會上訴，還要跟律師商量，強調服務處不會撤，會持續提供服務。

陳治雄提到，因女兒陳思妤也對從政及服務有興趣，近期已跟著他提供選民服務，未來也會持續爭取選民支持，因此他的服務處不會撤，會繼續提供相關服務。

市議會目前正在高雄進行相關考察與交流活動，國民黨團總召陳慶齡受訪表示，先前就得知有此事件，獲判緩刑已是最好的狀況。雖國民黨團的席次會再少1席，只剩12席，但不會影響黨團的運作，而陳治雄的女兒陳思妤仍持續勤跑基層，黨團都很肯定。

市議會法制室表示，還未收到法院相關判決，但會依地方制度法規定，如果判刑確定，就會由內政部予以解除其職權，非由地方政府或議會決定。

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