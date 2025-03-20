陸委會委託研究：中共意圖在台海建構「軍事一中」

中國解放軍「長春艦」3月18日在台灣周邊海域出沒，國軍進行嚴密監控。（國防部提供，資料照）

2025/03/20 08:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國持續在國際打壓我國生存空間，陸委會委託學界研究中共在重要國際場域涉台論述及作為，報告指出中共近期透過修法、執法和解放軍行動，意圖將台海內政化以建構「軍事一中」，藉由軍事擴張強化情報蒐集與刺探，著眼區域的實質掌控。

針對中共「二十大」以來對「一中原則」、涉台論述及作為，報告指出，中共在不同場域表述方法不同，中共對美國多強調「主權」、「台灣不可分割」等，對日本多強調「開羅宣言」等歷史檔案，對開發中國家多表述「一中原則」。對全球性組織多強調國際法，對區域性組織則稱「反對台獨才有助台海和穩」，對中方主導的國際組織則指「『一中原則』做為『國際關係基本準則』」。

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值得注意的是，中共「二十大」後，更著重對美國以外的已開發國家及開發中國家發表涉台論述，多表述「一中原則」。2024年起，中共在與他國的聯合聲明中，逐漸增加遵守「聯大2758號決議」相關文字，反映台海議題國際化趨勢愈來愈明顯。相較於「一中政策」，中共更喜歡表述「一中原則」，此趨勢對開發中國家尤為明顯。

根據分析，中共近年轉以各國社會為預期受眾，更傾向以座談、媒體專訪或安排當地主流媒體刊載專文方式，宣傳各國對其「一中原則」的支持。另一方面，美、日、歐盟等多國涉台論述與中方不同，台海議題國際化。

報告指出，2021年4月時任日本首相菅義偉訪美並會晤拜登，堅持於美日聯合聲明中寫「台海和平與穩定重要性」，該等論述已成40個民主國家的標準用語。2021年以來，G7已連續4年將台海安全納入G7公報。台灣安全國際化可理解為「戰略模糊」改良版，即美國在台海議題上結盟以嚇阻中共，倘中共動武也可能面臨美、日等國聯合反制。

此外，中共意圖將台海內政化以建構「軍事一中」。中共稱台海非「國際水域」，係在混淆視聽及反對美自由航行行動，近期更透過修法、執法和解放軍行動，企將台海內政化以建構「軍事一中」。亦藉軍事擴張強化情報蒐集與刺探，著眼區域實質掌控。

報告建議，台灣應與各國合作，促使國際社會了解「一中政策」與「一中原則」有別，並說明中共在台海擴張日益劇烈，且台灣不是中共擴張的最終目標，增加國際社會對台海安全國際化的表態。

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