曹興誠遭抹黃 矢板明夫：親中媒體企圖影響大罷免形勢

前聯電董事長曹興誠昨日宣布已對詆毁自己的翁曉玲立法委員，以及媒體人謝寒冰進行提告、要求賠償，並追究謝寒冰的刑事責任。（資料照）

2025/03/20 09:11

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前聯電董事長曹興誠日前遭國民黨立委翁曉玲胡亂指控未捐款1500萬給清大，也被名嘴謝寒冰公布疑似合成中國小三私密照。資深媒體人矢板明夫發文指出，他在調查後發現，謝寒冰爆料曹董隱私的媒體叫做「哏傳媒」，其後台老闆叫做「方正傳媒」，負責人叫林正國，曾經是新黨成員。他也質疑「這家媒體是親中共的」，並指「他們的爆料，無非是想影響台灣的大罷免形勢，打壓台派，擁護親中派」。

矢板明夫在臉書發文指出，曹興誠昨日宣布已對詆毁自己的翁曉玲立法委員，以及媒體人謝寒冰進行提告、要求賠償，並追究謝寒冰的刑事責任。同時曹還宣布，若在這次大罷免活動中，受到身體或言語霸凌，或被無理查水表、驅趕者，請向罷團申訴，曹董將委請律師，幫大家討回公道。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫表示，「我認為這是一個非常了不起的舉動。因為在這次大罷免運動中，有很多為大家挺身而出，或者擔當領銜人，或者勇於在媒體發聲的人、都遭到了各種各樣的攻擊和誹謗」。他認為大家應該不遺餘力地幫助這些人，並指有一句話叫做「為眾人捧薪者，不能讓其凍斃於風雪。」呼籲大家應該齊心合力、互相支援，攜手捍衛台灣的自由和民主。

矢板明夫提到，曹興誠也指出，他已經對未經同意公布隱私照片、企圖影響大罷免的謝寒冰，提出了刑事和民事的訴訟。但是謝還在堅持自己爆料的公益性，甚至說：「曹董有可能是中共派來擾亂台灣社會的人。」

矢板明夫對此表示，他也稍微做了一點調查，並發現謝寒冰爆料曹董隱私的媒體叫做「哏傳媒」，其後台老闆叫做「方正傳媒」，負責人叫林正國，曾經是新黨成員。

矢板明夫引述中國媒體報導指出，林正國在2021年、中國共產黨成立100週年的時候，曾經發表過言論稱：「面對台灣島內台獨專橫的困境，在第一線戰鬥的我，每次有朋友留言說『14億中國人支持你』，即使我知道那只是一句話，但這句話不僅真實，而且是我繼續下去的唯一理由」。

矢板明夫質疑，看到這種表態，任何一個擁有正常智力的人都能看出這家媒體是親中共的。他也強調「他們的爆料，無非是想影響台灣的大罷免形勢，打壓台派，擁護親中派」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法