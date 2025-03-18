罷團總部在谷歌地圖消失 市議員質疑國民黨檢舉 藍營反批：拿出證據

市議員陳俞融質疑台中豪成宮從地圖上消失，疑似國民黨奧步。（罷團提供）

2025/03/18 17:44

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕台中罷免國民黨立委連署行動全力展開，民進黨市議員陳俞融指出，罷免團體近日在谷歌地圖上設立「豪成宮」據點，方便民眾連署，但疑似新聞曝光後，地圖標的突然消失，導致民眾搜尋不到「豪成宮」，陳俞融批疑似國民黨的政治奧步，刻意阻擋罷免行動；對此，國民黨中市黨部主委顏文正反嗆拿出證據，他連「豪成宮」有谷歌設地圖都不知道，不排除對陳俞融保留法律追訴權，請她不要再亂說話。

此外中五罷團的志工「台灣衣美局」表示，台中「豪成宮」總部在他13日上電視政論節目還未結束，就在地圖上消失，並不清楚是何原因，而中四的「台中慧成宮」也消失，但據他曾在谷歌工作的朋友表示，確實會因人檢舉而消失。

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民進黨市議員陳俞融表示，目前，台中第四選區「廢翔行動」、第五選區「斷健行動」、第六選區「敲羅行動」3大罷團，均已設立固定據點，分別為河南路「慧成宮」、進化北路「豪成宮」、昇平街「敲成宮」，方便民眾前往連署。然而，「豪成宮」地圖標的突遭移除，罷團質疑遭檢舉下架。

陳俞融說，國民黨的立委做不好，害怕罷免，就用這種奧步方式干擾行動，而不願正視人民的聲音，國民黨這種用檢舉下架阻撓人民行使民主權利的手段，這根本是鴕鳥心態！若國民黨真的自信不怕罷免，就應公開接受檢驗，而不是用檢舉下架等手法打壓民主行動。陳俞融也呼籲市民踴躍參與罷免行動，拒絕親共立委，堅持台灣的民主價值，讓不適任的立委下台。

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