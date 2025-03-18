應對中國資訊戰 波蘭前外長芙緹嘉：民主國家應合作提高人民認知

波蘭前外長芙緹嘉（Anna Fotyga）專訪。（記者張嘉明攝）

2025/03/18 17:44

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國對台文攻武嚇不斷，不僅昨日單日派遣54架次軍機擾台，對台的資訊戰、資訊操弄也從不間斷。波蘭前外交部長芙緹嘉（Anna Fotyga）認為，台灣應與北約、歐盟等民主國家互相討論，提高人民對虛假資訊及資訊戰的認知，並指出，台灣在拓展對威脅的認知方面，佔據重要角色。

芙緹嘉於第8屆玉山論壇場邊接受專訪表示，俄羅斯、伊朗、中國等專制政權之間的合作日益增加，尤其是在軍事方面的合作，將有利於專制政權互相交換資訊，為了看清全局，民主國家更應該監控威權國家們的行動。

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芙緹嘉指出，從此角度來看，台灣在拓展對威脅的認知方面，佔據重要角色，歐洲對台灣的支援相當重要；儘管歐洲與中國有多元的接觸，但仍需要明白，中國正花費大把精力，去施壓、影響歐洲知識份子，烏克蘭戰爭也已經使得歐洲人將專制政權視為對自身安全的直接威脅，更寬廣歐洲人的視野。

針對資訊操縱、虛假資訊對民主國家造成的挑戰，芙緹嘉說，台灣在創新、IT領域有豐富經驗，她與台灣外交官、當局接觸，徵求有關應對虛假資訊的建議。

芙緹嘉說，隨著人工智慧的崛起，資訊操弄與虛假資訊愈加複雜，專制政權更毫無顧忌地使用；歐洲內部試圖從法律制度，及儘量不限制個人言論自由的方式切入處理這個問題。

芙緹嘉指出，面對資訊操縱的韌性，是全面建立抵禦侵略、脅迫、恐嚇自由社會的韌性的一部分。她認為，中華民國台灣、北約成員國、歐盟成員國等民主國家，應該要提高人民對虛假資訊、資訊戰的認知，並互相討論，以應對虛假資訊造成的危險。

談及歐洲議會去年通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，芙緹嘉說，當時歐洲議會的資深議員們，非常關注中國的擴張與台灣的角色，印太地區航行自由對歐洲而言，一直是非常重要的議題。

波蘭前外長芙緹嘉（Anna Fotyga）專訪。（記者張嘉明攝）

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