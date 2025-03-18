北市比特犬二度咬傷人 王欣儀轟市府無作為

比特犬Lucky。（記者劉詠韻攝）

2025/03/18 17:37

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市大安、文山區近日發生比特犬Lucky二度咬人事件，該區議員紛紛出面譴責，議員王欣儀批評動物保護處在狗首度咬傷人後毫無作為，後續執法標準也反覆，產業發展局應儘速提出檢討報告；議員鍾沛君也建議，動保處應清查民眾飼養危險犬隻名單，並提高傷人意外罰則等。

王欣儀表示，首起比特犬傷人事件發生後，動保處遲遲未開罰，超過10天毫無作為，直到第二次咬人事件發生，引發輿論撻伐後，才倉促開罰，且初步僅裁罰14萬元、沒入犬隻，最後又提高至20萬元，顯見市府執法標準反覆不定、缺乏明確機制，嚴重影響公信力。

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她說，產發局雖承諾要求動保處即刻檢討裁罰程序，重新檢視作業機制與裁罰基準，但具體內容與執行時程仍未說明，她要求應儘速提出詳細檢討報告，並立即做出修正，確保未來裁罰機制公平透明。

鍾沛君則表示，要求動保處對徐姓飼主要處最高罰則；針對犬隻，因飼主有意將Lucky安樂死，基於人道立場，她建議盡可能安排合適領養對象，或由有相關經驗的飼主或訓犬師接手，據她了解，嘉義有位有經驗的飼主對領養Lucky很有意願，這件事或許有轉圜餘地。

她也提出幾項建議，包含動保處應清查市民飼養的危險犬隻名單，以登記晶片確認飼主資格，並加強向民眾宣導飼養危險犬隻的注意事項，與違法飼養罰則；對於飼養危險犬的飼主，要求外出時加強防護措施，使用防咬嘴套及1.5公尺以內的牽繩，確保路人安全，並提高傷人意外的罰則，並要求使用車載使用寵物車用安全帶、防咬嘴套等，並研擬罰則，以減少意外。

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