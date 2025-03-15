「加諭附小」竹縣竹北開幕 王婉諭：結合教育、社會服務與政治理念

時代力量黨主席王婉諭「加諭附小」暨「王婉諭服務處」今日在新竹縣竹北市開幕。（記者廖雪茹攝）

2025/03/15 12:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕時代力量黨主席王婉諭今（15）日宣布，「加諭附小」正式於新竹縣竹北市開幕，她說，這項結合教育、社會服務與政治理念的創新計畫，希望為孩子們提供更深刻的陪伴與多元學習機會，實踐「生活即政治，政治即生活」的理念。除地方人士及社團領袖出席活動，現場也可見署名民進黨黨主席賴清德、總統府秘書長潘孟安的花籃祝賀。

王婉諭今天上午10點在高鐵新竹站附近的一處社區1樓，舉辦「加諭附小」暨「王婉諭服務處」開幕活動。內容空間宛如一座小型兒童圖書室，牆面一大片書架，還有遊戲設施，吸引許多孩子玩或閱讀或玩耍。包含前竹東鎮鎮長蘇仁鑑、客社社長陳彩仁、竹東鎮鎮民代表葉日嘉，以及社團法人台灣豐禾子協會理事長王志文等嘉賓，都親臨參與開幕活動，現場風雨交加。

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王婉諭強調，這項計畫的誕生，源自於她對政治與家庭責任的反思與探索。她表示，她希望在政治上繼續努力，同時也希望能夠給孩子更多的陪伴。因此開始思考，是否有可能在政治工作與家庭生活之間找到平衡？同時也希望能夠突破傳統選民服務的框架，讓政治成為一種真正的社會服務。

王婉諭進一步指出，「加諭附小」是一個嶄新的嘗試，透過結合教育與生活體驗，讓學習超越課堂範疇，深入每個孩子與家庭的日常生活。她希望提供孩子們在校園之外的學習機會，從山到海、從理工到人文、從歷史到未來，讓學習成為一種生活方式。「我期待，透過這樣的方式，能讓孩子與家長更加熱愛這片土地，並為社會帶來正向改變。」

為何「加諭附小」選擇在新竹縣落腳？王婉諭表示，這裡是一座年輕的城市，擁有許多來自各地的專業人才，然而，公共建設與社會服務卻未能跟上發展的腳步，一直以來缺乏一個為年輕家庭、孩子，以及創業者、NGO 的空間。她指出，上次選舉期間，感受到新竹縣民的支持與期待。她過去是工程師，深知新竹是許多家庭成家立業的地方。但當繳了許多稅金，卻未有相應的公共建設。因此希望能夠持續深耕這片土地，帶來實質的改變。

王婉諭坦言，近年來，選民對於地方政治的不滿與失望日益加深。新竹縣擁有一流的人民，卻面對二流的建設、三流的政治。選舉結束後，她收到許多民眾的鼓勵，也聽到許多對政治現狀的無奈。她強調，過去在競選時提出的貪污、交通、居住問題，至今不僅未改善，甚至更加嚴重。她認為，人民勤奮工作，但卻面對貪腐的政府，這絕非她所樂見的局面。

最後，王婉諭表示，「加諭附小」的設計理念，也象徵著區域融合與發展。空間內設有一幅完整描繪竹竹苗意象的山海圖，展現該區域的科技與人文特質。王婉諭強調，竹竹苗地區作為台灣的科技走廊，擁有豐富的自然資源與人文底蘊，唯有透過區域整合與跨界合作，才能實現更好的未來，時代力量將持續深耕竹竹苗地區，推出優秀的地方政治人才，為地方政治帶來嶄新的風貌。

王婉諭表示，「加諭附小」結合教育、社會服務與政治理念的創新計畫，希望為孩子們提供更深刻的陪伴與多元學習機會，實踐「生活即政治，政治即生活」的理念。（記者廖雪茹攝）

時代力量黨主席王婉諭舉辦「加諭附小」暨「王婉諭服務處」開幕活動，地方人士及社團領袖出席。（記者廖雪茹攝）

「加諭附小」空間宛如一座小型兒童圖書室，牆面一大片書架，還有遊戲設施，吸引許多孩子玩或閱讀或玩耍。（記者廖雪茹攝）

「加諭附小」開幕現場也可見署名總統府秘書長潘孟安的花籃祝賀。（記者廖雪茹攝）

「加諭附小」開幕現場也可見署名民進黨黨主席賴清德的花籃祝賀。（記者廖雪茹攝）

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