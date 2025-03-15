擴大對美投資採購 鄭麗君：已是台灣首選

台積電日前宣布將對美國再投資至少1000億美元，行政院副院長鄭麗君今天在電視專訪時表示，台灣是美國維繫高科技及高科技產業領導地位重要的夥伴，我們願意擴大採購與投資，尤其深化台美高科技合作。而目前台灣對美投資已是對外投資首選。（資料照）

2025/03/15 12:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕台積電日前宣布將對美國再投資至少1000億美元，行政院副院長鄭麗君今天在電視專訪時表示，台灣是美國維繫高科技及高科技產業領導地位重要的夥伴，我們願意擴大採購與投資，尤其深化台美高科技合作。而目前台灣對美投資已是對外投資首選。

鄭麗君昨（14）日接受民視新聞《新聞觀測站》節目專訪，於今天播出。鄭麗君專訪中指出，台積電的海外投資不僅是投資案，而是一個新的國際局勢，等著台灣如何化挑戰為機會，挑戰政府治理的方向感以及願景。

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鄭麗君表示，其實川普第一任總統任期就啟動供應鏈重組，台灣投資移轉也往先進國家移動，目前台灣對美投資已經是對外投資首選。去年對美投資已經占對外投資的3成，對中國投資降到7.5%，台灣投資已往先進國家移動。

鄭麗君指出，川普第2個任期的關稅政策，背後是希望振興美國製造業，以及維繫高科技產業的領導地位，而川普日前也曾表示敬佩台灣半導體產業，整體而言，台灣是美國要維繫高科技產業以及領導地位的重要且不可或缺的夥伴，實際上，台美是區域安全夥伴，也是經貿科技重要夥伴，早已密切合作。

鄭麗君強調，總統賴清德日前也提到，展望未來，台灣願意對美擴大採購與投資，深化台美高科技合作，包含AI、半導體、無人機、量子科技等，都是台灣未來潛在關鍵技術可以發展的方向，台美高科技可以深化發展，這非但能延伸、壯大台灣科技產業，並能共同壯大全球民主供應鏈，也是為何賴總統會提出全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，就是因為台灣可以扮演這樣的角色。

對於總預算遭藍白大幅刪減，鄭麗君說，刪凍幅度不只創歷史新高，且集中在國防、外交、資安還有文化等部分，癱瘓運作中樞、影響國安與資安還有與世界的連結，她並擔憂這樣會使國家變成一列失速列車，不知道要把國家帶到哪裡去，對政府運作帶來窒礙難行的衝擊。

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