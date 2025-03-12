國民黨主席改選 蕭旭岑：有志參選者5月以前須浮出檯面

馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）接受千秋萬事主持人王淺秋（左）專訪。（翻攝直播）

2025/03/12 10:39

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席改選期程尚未出爐，除了現任主席朱立倫可能競選連任，黨內也有人期待目前最有可能挑戰2028總統大位的台中市長盧秀燕，但盧秀燕尚未表態。馬英九基金會執行長蕭旭岑今日接受專訪指出，5月以前，有志參選黨主席者必須浮出檯面，因為要面對民進黨的各種手段，一定要及早因應和準備，並與民眾黨談合作，才能在2028打好選戰，在這之前國民黨主席選舉是一個關鍵點。

蕭旭岑今日上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，蕭旭岑認為，民進黨推動大罷免是深謀遠慮，總統賴清德當白臉、民進黨團總召柯建銘當黑臉，兩人一搭一唱，目的除了要拿回國會多數，去廢除兩岸條例進行他們想通往台獨的路徑，也要攪亂國民黨，目前國民黨內已經出現被攪亂的跡象。

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蕭旭岑指出，因為大罷免的投票日期應該會在8月，國民黨主席選舉的時間原本也預定在8月，因為新任主席的任期是10月開始，最遲不能拖過9月，如果國民黨主席選舉和大罷免的投票日期非常接近，就會產生很複雜的政治效應。

蕭旭岑認為，屆時罷免的結果，將影響國民黨主席的結果，也會攪動國民黨內的生態，民進黨推動大罷免達到讓國民黨產生混亂及動搖的目的。國民黨一定要有清晰的作法及戰略，除了全黨把大罷免當作總統選舉的規格來迎戰，需要全部的催票及動員來抵擋，尤其現在34:0對黨內的刺激很大，一定要鼓動支持者出來投票才能避免立委被罷免，而這也會牽動到黨主席選舉。

蕭旭岑估計，4、5月有志參選黨主席者必須浮出檯面，自己之前也主張，要參選2028年總統者，必須參選國民黨主席選舉，現在想法還是一樣，因為要面對民進黨各種手段，一定要及早因應和準備，並與民眾黨談合作，才能在2028打好選戰，在這之前國民黨主席選舉是一個關鍵點。

對此，王淺秋表示，她幫蕭旭岑白話文解釋，「蕭旭岑仍然認為盧秀燕是目前最適合出來角逐黨主席的人選」；蕭旭岑連忙說，「你這個超譯解釋了」；王淺秋說，「因為有意參選下次總統選舉，先要扛起一部分的責任來，先把黨內士氣帶起來，包括地方選舉」；蕭旭岑則說，「這是我用過去黨主席選舉的角色來思考」，國民黨現在有初選制度，2028的總統人選一定是透過初選產生，到時候就算不是現任黨主席，也能參與初選，而且只要他的民調夠高，譬如說立法院長韓國瑜，他如果到時候民調還是第一名，那他就有機會來。有志挑戰大位的人要擔起黨的責任，但並不必然表示說，沒有當黨主席的人，不能夠投入初選，這很複雜。

蕭旭岑強調，被民進黨大罷免奇襲以後，國民黨內生態產生很大的變化，還是呼籲黨內要團結，全黨一定要凝聚在一起，把所以支持者催出來投票，挺過罷免這一關，因為若被罷免，國會多數丟了，就不用講2026、2028了，國會多數一丟，賴清德的「洗滌人心、重建國家」就會全部出籠，到時候恐怕不是國內的問題，而是會牽涉到台海局勢的變化，這個事情是很嚴重的，「對我來講，挺過大罷免比現在國民黨主席是誰還重要」。

蕭旭岑認為，有志參選的人，最遲5月以前就要表態，如果算計過多沒有表態，也沒有辦法去承擔領導國民黨的重責大任，甚至讓政治鬥爭及耳語更為激烈，不利國民黨的團結。

王淺秋詢問，「心中的人選一樣嗎？」蕭旭岑笑說：「你是挖坑給我跳嗎？」王淺秋說，大家心目中有人選，但是表態和決定是自己當事人要決定。蕭旭岑正色表示，誰最有意志力、有堅強的決心要帶領國民黨重返執政，就是自己心目中的人選。很多支持者都認為，不能重演2020、2024這兩次大選的覆轍，絕對不能重蹈覆轍，所以才會疾呼，有志表態要選的總統的人，必須及早做決定。

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