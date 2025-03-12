台中罷團「慧成宮」冠軍帽開賣 定價377元原因曝光

西南屯罷免中心開賣「慧成宮」冠軍帽。（志工提供）

2025/03/12 10:38

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第四選區罷免團體「展翅廢翔」今天宣布在西南屯罷免中心，開售120頂「慧成宮」少量宮帽，帽面印製「台中罷免慧成宮」黃色字樣，靈感來自埔鹽順澤宮挪威鐵人戴帽衝抵終點，罷團志工強調，台中除六害、藍委罷起來，「每頂販售377元，是因為（立委）廖偉翔讓人生氣氣。」

台中市「展翅廢翔」等6個罷團，7日由杜承哲醫師戴上「台中慧成宮」冠軍帽，領銜至中選會領取二階連署書格式後爆紅，杜承哲於9日親手將冠軍帽送給聯電創辦人曹興誠，展現罷免立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣及楊瓊瓔的連署氣勢與決心，罷團今天宣布開宮帽，收入應援台灣民主活動。

請繼續往下閱讀...

「展翅廢翔」志工說，台中人很愛諧音梗，罷免慧成宮就變成最大「宮」約數，戴上冠軍帽，連署書簽起來做什麼都成功，今晚（12日）下午6點到9點開售，地點西屯區河南路二段40-2號，周邊商品為四叉貓發起銷售，現場僅120頂，每人限購一頂，至於定價377元是因為廖偉翔讓人「生氣氣」。

台中罷免團體開售120 頂「慧成宮」宮帽。（「展翅廢翔」罷團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法