網紅中配鼓吹武統被廢止居留許可 馬英九：大可不必

前總統馬英九（左）12日出席向國父孫中山銅像獻花致敬儀式。右為馬英九基金會執行長蕭旭岑。（記者塗建榮攝）

2025/03/12 10:39

〔記者施曉光／台北報導〕針對網紅中配「亞亞在台灣」發表武統言論，被內政部移民署廢止在台依親居留許可，前總統馬英九今（12）日上午受訪時回應，強調他覺得「大可不必」。

今天是國民黨總理孫中山逝世100週年紀念日，馬英九上午在馬英九基金會執行長蕭旭岑等人陪同下前往國父紀念館向孫中山銅像獻花致敬，

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蕭旭岑說，其實相關辦法規定並沒有那麼明確，他呼籲陸委會、移民署以及賴政府不要限制言論自由，況且「一中」與「統一」都規定在憲法裡面，如果連這樣都要管制，台灣就不是一個言論自由的國家，賴清德總統一直說要洗滌人心，但政府卻強迫公務員簽切結、管制陸配言論，這都是不好的現象，「洗滌人心不能變綠色恐怖」！

他指稱，對於共諜、美諜，政府應該一視同仁，民進黨立委沈伯洋接受美國資金，介入台灣大罷免，煽動社會對立、違反國安法，政府一定要辦，他呼籲賴清德要一視同仁。

此外，針對先前受邀來台中生提「中國台北」，可能導致馬英九基金會未來2年內無法再邀請陸團來台，蕭旭岑表示，根據「一位同情馬英九基金會的政府官員」透露，賴政府至少要罰馬英九基金會2年以上不能再邀請中生團來台，他認為，這是負面的行動，呼籲賴清德總統要高抬貴手，不要為難一個20歲的中生，過去馬英九在中國提中華民國都沒有受到處分，為何一名中生在台灣說「中國台北」，台灣人就不能接受？台灣人的自信與言論自由到那裡去了？希望賴政府不要讓台灣變成綠色恐怖的國家。

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