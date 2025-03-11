這還不是耍官威？ 再爆羅廷瑋突發公文 命官員、醫生1小時內過來

國民黨立委羅廷瑋遭爆施壓醫院。（資料照）

2025/03/11 21:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委羅廷瑋遭爆其助理帶小孩去台大醫院看診，對院方「提供的服務不滿」，羅廷瑋幫出氣找來國健署長、健保署長、醫院副院長、醫師等人到自己的辦公室亂罵一通。羅廷瑋今天（11日）發聲駁斥，不過民進黨中市議員江肇國今晚再透露，有知情人士直指羅廷瑋事發當天下午4點，才發公文命令相關部會人員，在5點前到他辦公室，這不是耍官威，什麼才是耍官威？

台大婦產科名醫施景中日前爆料，教學醫院的主任告訴他，某位立委的助理帶小孩看病，對醫院提供的服務內容不滿，和看診醫生起了爭執。回去後該名助理把這件事告訴立委，立委大為光火，馬上用最急件公文叫來相關人員到自己辦公室亂罵一通。起初不少人懷疑是藍委洪孟楷，但施景中否認，沒想到江肇國今天直接點名，當事立委就是羅廷瑋。

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對此，羅廷瑋今天上午召開記者會，宣稱今年1月21日他是召開協調會，針對「台大兒醫辦理國健署7歲以下幼兒享有7次健檢服務爆發資訊虛假不實」進行討論。他說，年前接到許多家長不斷陳情，台大醫院的兒童篩檢服務「只有掛名、沒有服務」，家長在國健署網站看到兒童篩檢的服務，依循國健署網站的醫療地圖找到台大，但到了台大卻說沒開診就退掛，明明去年衛福部長邱泰源開記者會告知要兒童篩檢，政策執行半年台大沒有提供這個服務，因此他質疑作為督導機關的國健署沒有確實督導，編列2.33億經費竟然不知道台大沒有執行。

羅廷瑋表示，他原本想要召開記者會揭露此事，但國健署卻打給他，盼大事化小小事化無，希望他不要開記者會，他們想要透過協調會處理這件事。如今被指控施壓耍官威，他直呼「超級冤枉」，自己只是想為兒童爭取權益卻被抹黑。

不過有媒體今晚引述知情人士消息披露，羅廷瑋1月21日當天下午4點多才陸續發公文，要求相關部會官員和院方人員在下午5點開會，也就是要他們在不到一小時的時間內到其辦公室。江肇國晚間再於臉書轉發此消息表示，「跟我手邊的訊息一致，你真的不要再執迷不悟了。羅廷瑋大立委，如果選擇繼續說謊，不肯好好道歉，那就會有越來越多人出來爆料內幕！」

江肇國接著說：「你當天四點才發文要署長們、台大醫院副院長、醫師們，相關部會人員要在一個小時內，五點前到你辦公室開會，醫師們搶救生命都忙不過來了，你還敢這樣耍官威……討論政策？別瞎扯了，立委們討論政策，絕對是事先約好時間，也讓行政單位充分準備資料，來好好回應委員、好好的來討論。而你不是，你要別人一個小時內要趕到你國會辦公室，連資料都不用帶？怎麼討論政策？」

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