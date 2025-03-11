國防預算遭刪、凍後實際影響曝光 卓榮泰：刪多少國家建設就減多少

國防部長顧立雄（左）、行政院長卓榮泰（右）。（記者劉信德攝）

2025/03/11 14:54

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院今日審議今年度中央政府總預算覆議案，國防預算遭在野黨刪減84億餘元，並有近900億元凍結數。民進黨立委王定宇今日在質詢時與國防部長顧立雄，共通盤點國防部預算被減列、凍結後所涉的軍事戰備影響。行政院長卓榮泰答詢時說，「刪多少國家的建設就減多少，解凍慢多久，國家的發展就慢多久。」

民進黨立委王定宇質詢時表示，這次立法院處理總預算的方式是史無前例，從未看過總預算案審完後，總預算審竣報告書一個多月了還寫不出來，寫出來的竟然還沒有數字。

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在國防預算減列部分，王定宇指出，國防部被減列84億4000餘萬，共有15個刪減預算提案，其中國防部軍事裝備及設施預算被減列51億，將影響到武器系統建軍的計畫、老舊裝備換裝更新等；國防部一般事務費、水電費被刪減16.7億；此外，國外差旅費被刪減2億砍了15％也影響國軍赴國外接裝。

國防部長顧立雄說明，很多在野黨委員一直說，他們刪減幅度沒有很大，但問題是刪減提案上加了四個字「不得留用」，導致國防部無法自行調整科目。我國購買新式武器一定要到美國進行接裝訓練，再者國軍赴國外協訓也有一定的要求。

王定宇質疑，當台灣連接裝訓練的經費都砍掉，難道台灣的事就是人家（盟友國家）的事，台灣自己卻當沒事，這樣會出事的。他續指，在凍結預算部分，4760億的國防公務預算，合計被凍結899億4千萬元，其中有關油料及彈藥籌獲被凍結30％。

顧立雄說，這部分會涉及到整個零物件、彈藥的作業維持，包含陸軍的短程防空飛彈、高效能裝反裝甲、攻擊無人機、海巡的巡防機、空軍高校機等等，過去都是在委員會書面報告後就能解凍；如今，這凍結的30％業務費要到院會報告後，經院會同意才能解凍。

行政院長卓榮泰補充，這次總預算凍結金額，雖然大院沒有公布，政院自己算出來約是1300多億，其中很多都要送到院會才能解凍，其凍結金額比以前多、程序比以前難，若都到院會來解凍，國家容不得這樣的拖延。他強調，刪多少國家的建設就減多少，解凍慢多久，國家的發展就慢多久。

此外，民進黨立委賴瑞隆質詢時也提及，國防部預算被刪、凍，嚴重影響我國安全、台美關係，美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）日前更直指，國民黨刪減國防預算是在玩危險遊戲。

卓榮泰回應，很遺憾，包括潛艦、國防部業務費被大量凍結。當台灣周遭經常受到中共艦機侵擾之際，政府希望國防力量增強；對方（中共）希望看到的是台灣沒有防衛自己的能力和準備，台灣應該選擇前者。

卓榮泰強調，若台灣讓友盟看替台灣擔心，這不是干涉我國內政，而是關心到整個區域的和平穩定，台灣能否負起責任，台灣應向全世界清楚表達，「我們有決心、有能力、有準備，來因應區域和平穩定的責任，強化國防才是我國唯一向全世界負責的態度。」

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