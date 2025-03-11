新北壓軸！民進黨政策說明起跑 焦糖：雙北必辦千人場

民進黨規劃本週啟動「人民是頭家」政策說明會，由行政院長卓榮泰領軍的行政團隊，以及地方民代、百工百業將輪番上陣，闡述執政藍圖及國會亂象。（資料照）

2025/03/11 14:51

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨本週啟動「人民是頭家」政策說明會，鎖定六都及花蓮縣、新竹市8縣市，由行政院長卓榮泰領軍行政團隊，地方民代、百工百業輪番上陣闡述執政藍圖及國會亂象；中央黨部今邀地方黨部研商；據掌握，前3場15日台中、16日花蓮、22日台北都是「罷藍委」重點縣市，新北30日壓軸場也預計千人規模，與公民團體分進合擊，爭取民意支持。

民進黨組織部主任張志豪今邀集6縣市黨部執行長，在中央黨部召開全國宣講會工作協調會議，據透露，相關規劃已在最後階段，明將在中常會公布完整場次，主訴求「藍白惡刪總預算毀民生」，相關場次包含15日台中 、16日桃園 、22日台北、23日台南等場，新北巿將是30日最後壓軸，前3場都是公民罷藍委重點縣市，和公民團體採分進合擊戰略。

請繼續往下閱讀...

與會的民進黨台北市黨部執行長陳嘉行會後受訪表示，雙北場一定是千人以上規模，計畫採取「戶外開講」模式、類似「四大公投」。他認為，中央黨部啟動政策說明是好事，不然支持者也很焦慮，擔心二階段能量不足、又在全台遍地開花，這樣也能讓民眾知道公民團體為什麼會啟動罷免，以及政策造成的影響等。

與會的民進黨台北市黨部執行長陳嘉行會後受訪。（記者陳昀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法