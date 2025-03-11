國民黨：政府每年補貼台電金額 可建2.5條捷運淡水信義線

國民黨今日表示，錯誤能源政策導致台電每年要補貼1000億元，相當於興建2.5條捷運淡水信義線的成本，若再補貼台電10年，可以再造25條捷運線。（資料照）

2025/03/11 15:04

〔記者施曉光／台北報導〕台電累計虧損情況嚴重，由於政府編列補貼台電的預算遭藍、白兩黨刪除，經濟部本月將召開電價審議會討論調漲電價，國民黨今日表示，錯誤能源政策導致台電每年要補貼1000億元，相當於興建2.5條捷運淡水信義線的成本，若再補貼台電10年，可以再造25條捷運線，但民進黨還是不願面對問題，緊抱神主牌。

國民黨指出，根據台電2024年最新燃料成本數據，核能燃料成本要比天然氣便宜7倍，比燃煤便宜5倍，當AI世代來臨，用電需求大增，世界大國紛紛擁抱核能，台灣人民卻要為民進黨的錯誤能源政策買單。

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國民黨舉其他國家為例指出，美國把核能列為2030年前溫室氣體排放減半、2050年淨零排放的關鍵手段，日本修訂「能源基本計畫」將最大限度使用核能，2040年核能占比20%，法國將核電視為2050碳中和核心目標，計劃新建6座核電廠、至少14座核反應爐，德國不再堅持反核，總理梅爾茨公開表示「德國目前離不開核能選項」，瑞典直接取消核電機組數量限制，並宣布2045年前興建10座新反應爐，這些國家都是基於穩定供電、降低碳排，當能源價格飆升、再生能源間歇性供電無法滿足需求時，核能就是最務實的選擇。

國民黨表示，台灣目前火力發電占比大於80%，其中天然氣發電占比更超過50%，但天然氣幾乎都仰賴進口，而且安全儲量僅夠撐4到7天，這樣的能源政策如何能讓台灣電力穩定？

該黨強調，核能不是萬能，但「非核家園」只能靠貴又不穩定的能源填補，當全球能源政策早已轉彎，唯獨台灣的能源政策還在原地打轉，到底是笨還是壞？

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