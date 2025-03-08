金門歡慶婦女節 陳福海肯定陳玉珍是「模範婦女」

金門縣歡慶婦女節，縣長陳福海（左）、許梨羡夫婦應要求「親一下」，現場大方放閃。 （記者吳正庭攝）

2025/03/08 20:35

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣今天表揚模範婦女及模範婆媳，縣長陳福海、許梨羡及議員周子傑、蔡彩紅兩對夫婦大方放閃，陳福海稱立委陳玉珍是模範婦女；周子傑更向在場男士喊話，夫妻吵嘴「贏了當下卻輸了明天」值得嗎？「忍一下子、快樂一輩子」。

表揚活動在金湖大飯店舉行，現場婆婆媽媽，歡笑聲不斷，陳福海深知「風向」，拉著老婆上台致詞時頻頻「口吐蓮花」，從另一半誇讚到平日立場不時相左的縣籍立委陳玉珍，也大讚議員周子傑、董森堡在預算把關，感謝在場各鄉鎮長協助推動縣政。

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陳福海指著另一半許梨羡說，如果沒有她，他所有的願望和想法都很難實現，感謝她無怨無悔的付出，「沒有許梨羡，沒有陳福海」。他並稱陳玉珍是模範婦女，一路走來，在立法院的表現大家都看得到，因為有陳玉珍，縣府的財政紀律可以改善。

陳玉珍笑：以為參加「陳玉珍表揚大會」

對於陳福海的「肯定」，陳玉珍上台時笑稱，一度熊熊以為是來參加「陳玉珍表揚大會」；她也說，金門能穩定發展往前走，都是因為有許多婦女任勞任怨、無止境的付出。

周子傑妙語如珠，一上台就說「我的父母給我生命、我的老婆給我未來」、「把老婆當皇后，你才當皇帝」，他說，在家裡「我處理大事，老婆處理小事，我的習慣是把大事化小，所以我不管事」，夫妻相處之道「老公忍無可忍還是要再忍；老婆讓無可讓還是要再讓」因為夫妻要生活一輩子，語畢，台下笑聲、掌聲連連。

董森堡說，現場縣府社會處工作人員超過9成9的女性還有受表揚人員，「婦女已經撐起一片天」；他祝賀天下「女王」、「女神」佳節快樂。

縣府指出，金門各鄉鎮模範婦女及婆媳名單如下：

金城鎮：模範婆媳 （許素珠、黃康妹）、模範婦女 （張瑞真、張莞蠶、辛淑君、吳黎治）

金湖鎮：模範婆媳 （許若翎、呂惠玲）、模範婦女 （周李星琪、陳能嬌、呂麗碧）

金沙鎮：模範婆媳 （蔡理治、黃惠珠）、模範婦女 （柯秀瓊、許美鳳、黃美鳳）

金寧鄉：模範婆媳 （陳麗雪、周詩婕）、模範婦女 （陳麗慧、陳燕君、李惠鸞）

烈嶼鄉：模範婆媳 （林洪愛治、施秀春）、模範婦女 （李采娥、許彩玉）

金門縣歡慶婦女節，議員周子傑（右）、蔡彩紅夫婦應要求「親一下」展現平日恩愛的一面。（記者吳正庭攝）

金門縣舉行婦女節表揚活動，縣長陳福海（後排右八）、立委陳玉珍（後排左五）等人與模範婆媳合影。（記者吳正庭攝）

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