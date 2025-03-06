桃園市12區農會改選完成 平鎮、新屋、觀音區「3巨頭」出爐

觀音區農會改選結果出爐，理事長郭來結、常務監事徐桂本、總幹事江謝滺。 （農業局提供）

2025/03/06 15:59

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市平鎮區、新屋區、觀音區農會今（6）日召開理監事會議，選出理事長、常務監事，並由理事會聘任總幹事，農業局表示，桃園市基層農會屆次改選完成，接續進行桃園市農會改選及漁會改選。

3區農會當選名單分別為，平鎮區農會理事長薛能霖、常務監事陳繡春、總幹事葉思瑋；新屋區農會理事長葉時詮、常務監事徐代發、總幹事盧永才；觀音區農會理事長郭來結、常務監事徐桂本、總幹事江謝滺。

請繼續往下閱讀...

農業局陳冠義局長表示，依選舉期程，桃園市農會將於3月17日召開會員代表大會，同時選出理、監事，3月25日則由理、監事分別選出理事長、常務監事，並由理事會聘任總幹事；而桃園市桃園區、中壢區漁會，將於3月22日由會員選出漁民小組組長及會員代表，後續進行理、監事、理事長及常務監事等選舉，並聘任漁會總幹事。

新屋區農會改選結果出爐，理事長葉時詮、常務監事徐代發、總幹事盧永才。（農業局提供）

平鎮區農會改選結果出爐，理事長薛能霖、常務監事陳繡春、總幹事葉思瑋。（農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法