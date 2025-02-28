9綠委罷免案一階審查未過 趙少康批國民黨：沒看過戰力這麼弱的在野黨

前國民黨副總統候選人趙少康今在臉書發文批國民黨，「沒看過戰力這麼弱的在野黨」。（資料照）

2025/02/28 13:37

〔記者施曉光／台北報導〕中選會昨日公布通過第1階段連署的立委罷免案件，只有公民團體遞交的19件藍營立委罷免案，9件藍營推動的民進黨立委罷免案未達連署門檻，而且罷綠連署頻傳被抓包抄名單，去年大選的國民黨副總統候選人趙少康今在臉書發文以「沒看過戰力這麼弱的在野黨」為題，痛陳這個結果嚴重影響國民黨形象，讓支持者失望，並批評國民黨過去總是質疑民進黨發動的罷免案，連署名單都是抄來的，所以要修法規定連署必須附上身分證，「結果現在的反惡罷居然好的不學，也在抄名單？」

趙少康甚至還說，「侯友宜和我的總統副總統競選補助金1億4000多萬元不是都捐給國民黨了？40多個區域立委當選的政黨補助金，每票50元，每年2億多元（4年10億元）都到那裡去了？如果都付黨工薪資了，那黨工的動員力在哪裡？」

請繼續往下閱讀...

對於趙少康的抨擊，黨內人士回應，盼望所有藍營意見領袖能把對於綠營的不滿，化成對於遭遇民進黨惡意罷免的支持。

這位人士說，反惡罷，以戰止戰，就是國民黨面對民進黨以鋪天蓋地資源，操作惡意罷免，撕裂台灣人民的態度，希望所有支持者、意見領袖，都能把對於綠營的不滿，化成對於遭遇民進黨惡意罷免的支持，還有對於認真反制罷免青年的支持。

趙少康在個人臉書上還表示，「既然民進黨擺明是府院黨全部投入，國民黨居然坐視惡罷橫行，擺爛、耍廢，連罷免綠委的第一階段連署都不過，二階要如何過？身為在野黨，怎麼可以這麼沒出息，只想防守不進攻？」「被退件的連署案還有1次補件機會，如果不能在10天內趕快補足連署人數，真會被民進黨笑死。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法