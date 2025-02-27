傅崐萁批查水表「民進黨自導自演」 議員胡仁順秀關鍵高清照片打臉

花蓮縣議員胡仁順拿出民眾提供的戶政所祕書查水表圖，原檔的解析度高，可發現格式與罷免提議書相同，還有身分證字號、私章。（記者花孟璟攝）

2025/02/27 16:28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁連署民眾5日被花蓮戶政所公務員到府「查水表」，甚至把整疊提議人名冊帶出，花蓮縣選委會否認外洩個資，立委傅崐萁昨天大罵「根本民進黨自導自演」。民進黨花蓮縣議員胡仁順今天秀出「原版高解析照片」打臉傅崐萁，他說，他握有關鍵證據就是民政處長明良臻下令，請明處長敢做敢當，應該下台負責！明良臻會後則婉拒媒體採訪。

「你知道戶政所陳祕書手上拿的是什麼嗎」、「這是查詢單嗎」？縣議員胡仁順秀出高解析照片說，網路傳的照片很小很模糊，「請各位看清楚，這就是提議人的同意書，不是查詢單」！

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花蓮縣議會今天召開第20屆第13次臨時大會二、三讀會，胡仁順痛批，縣府及縣選委會回函中選會的調查報告強調是行政疏失，實地到府是「送達查詢單給提議人」查對，因為查對期限只有10天，寄送會來不及，但他今天首次拿出的高解析照片，顯示大疊文件就是提議人名冊。

胡仁順說，民政處長明良臻面對媒體追問是一概否認，花蓮縣選委會主委是副縣長顏新章，選委會總幹事是民政處副處長，給中選會的回函也是一派胡言，請政務官明良臻為自己的謊言，請辭下台以示負責。

胡仁順大酸傅崐萁，「昨天還說是民進黨自導自演」，請問明良臻處長，「你是民進黨派來的網軍嗎？是側翼嗎？演得好真實啊」！胡仁順痛批，「你們就是違反選罷法、個資法，竟然把罷免人的提議書拿出去到提議人家中查水表」！他手上不但有照片也有錄音，已提供檢調徹查！

無黨籍縣議員楊華美也批評，她與張美慧3天前開記者會，要求縣府回應不光彩的查水表事件，但遺憾的是，縣府至今仍不斷否認、反而是傅崐萁跳出來說是民進黨自導自演。

楊華美酸傅崐萁，從親民黨的立委時期、無黨籍的縣長、到立院國民黨團總召，「20多年來，傅崐萁永遠的說詞是被政治迫害、被抹黑，永遠是別人的問題」，抹黑他的對象從幾年前的國民黨到現在是民進黨，政治路還愈走愈高，佩服至極。

對此，縣政府祕書長饒忠說，選務工作職權隸屬中央選舉委員會，選罷法及選務工作是選委會職權，縣府為受委託單位，且此事件已進入司法調查，偵查不公開，縣府秉持行政中立原則，尊重檢調調查，一切依法、秉公處理。

民進黨花蓮縣議員胡仁順在秀出關鍵高解析原檔圖片打臉傅崐萁「民進黨自導自演」說，戶政所主任手上的整疊文件就是連署提議書，公務員已經違反個資法、選罷法。（記者花孟璟攝）

縣府祕書長饒忠（右）說，縣府都是依法處理，被議員要求下台的民政處長明良臻（左）則不發一語，會後也拒媒體採訪。（記者花孟璟攝）

花蓮市戶政事務所陳姓秘書拿整疊文件出去「查水表」，網路瘋傳的圖片解析度小，但原始檔照片放大看，就是提議人名冊影本，還看得出有身分證字號、私章。（記者花孟璟翻攝）

民進黨議員胡仁順出示罷免傅崐萁提議人名冊格式，與戶政所秘書手上的文件格式相同，坐實洩漏個資指控。（記者花孟璟攝）

花蓮5日晚間網路流傳的戶政所人員查水表照片，民進黨議員胡仁順聯絡到當事人取得原檔圖片，手上的大疊文件果然就是罷免提議人名冊。（記者花孟璟翻攝）

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