春秋墓園被迫拆遷爆亡者安葬糾紛 監院糾正新北市政府

監委施錦芳（左）、趙永清（右）今召開記者會說明，私立春秋墓園被迫拆遷調查報告。（記者林哲遠攝）

2025/02/10 12:01

〔記者林哲遠／台北報導〕位於新北市中和區墓基數量多達1千3百餘座的私立春秋墓園（現已更名為私立龍陵紀念墓園），近年來爆發墓地被迫拆遷，亡者無法安葬等糾紛。監委施錦芳、趙永清今召開記者會公布調查報告，指出新北市政府未善盡主管機關責任，核有違失，監察院於本月6日通過提案，糾正新北市政府。

施錦芳指出，春秋墓園於民國62年1月3日依台灣省政府令核准設置，75年申請人林先生死亡後，春秋有限公司（法定代理人王先生）向新北市政府申請變更墓園負責人；新北市政府未詳察自59年起由林先生提出設置申請至62年核准設置的過程中，政府單位函覆內容即有「春秋企業公司」、「林姓負責人」等名稱，市府未確認三者是否為同一經營主體，逕自認定59年申請人為林先生而否准變更，卻持續受理春秋有限公司開具永久使用證，直至109年1月15日，以該公司違法經營對其裁罰，造成1千3百餘座墓地使用權產生爭議。

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施錦芳續指，新北市政府109年1月15日對春秋有限公司裁罰後，隨即於同年1月30日許可「道環展業有限公司」為春秋墓園殯葬設施經營業者，無視國人營葬習俗及春秋有限公司與墓主契約關係，未針對善意信賴政府公開資訊於春秋墓園購買設置墓基民眾之權益，提出適當配套措施或規劃因應作為，導致墓主與道環展業有限公司後續紛擾不斷，核有違失。

施錦芳、趙永清於調查報告說明，新北市政府殯葬管理處、望安鄉公所於108年間分別將春秋墓園中經管的中和區橫路段82地號市有土地，以及57地號等12筆鄉有土地，同意提供「道環展業有限公司」申請殯葬設施經營業使用，未採取公開方式及未依規定收取費用，更未考慮墓園的管理疑慮，甚至稱「僅供申請殯葬設施經營業，並未授權管理使用」，擅將同意使用證明文件切割處理，實有量身訂作圖利特定業者嫌疑，殊有未當。

「春秋墓園前於去年6月底發生邊坡崩塌事件，影響墓主權益甚鉅。」調查報告認定，新北市政府允應善盡職權，落實管理維護之責，針對遺骸撿拾及災後復原等工作，積極採取有效應對措施，以防止災害擴大，保障墓主應有權益。

監委提及，內政部參照「土地法」規定，於106年修正「殯葬服務業申請經營許可辦法」允許申請人僅須檢附一定比例之同意使用證明文件，俾使殯葬設施得以繼續經營管理。但須否得到全體所有人同意、得否採取多數決、甚至同意比例為何，涉及人民權利義務事項，應以法律定之。內政部於欠缺法律明確授權依據下，逕行修正該辦法放寬同意比例，違反法律保留原則，殊有未當。

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