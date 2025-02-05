藍白合謀罷免蘇巧慧、吳琪銘？傳民眾黨地方副主任加入連署

民眾爆料，民眾黨樹林區黨部副主任「媛媛」陳秀媛在民眾黨群組內活動動員後，疑似加入罷免蘇巧慧與吳琪銘連署。（民眾提供）

2025/02/05 13:50

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免藍委已經啟動，但也有公民團體有意罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘，有民眾爆料，罷團不只有「國民黨新北市青年工作總會」，民眾黨新北樹林黨部區副主任陳媛秀也合流，協助罷免吳琪銘和蘇巧慧。對此，陳媛秀回應，她以個人名義聲援連署，也沒號召大家，因為她看不慣民進黨造成的立院亂象。

民眾爆料，陳媛秀在民眾黨群組內活動動員後，便在國民黨青工會罷免工作群組裡面通知「我們有小草會過去」，從兩個群組可以看到，民眾黨的新北樹林黨部區副主任「媛媛」與國民黨鶯歌青工會「以罷制罷」合流在群組處理吳琪銘和蘇巧慧的罷免連署。

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對此，陳媛秀回應，她以個人名義聲援連署，也沒號召大家，她說「小草會過去」，是指她與另一個朋友而已。因為她看不慣大選以後的民進黨造成的立院亂象，與民進黨委員的做事態度與表決，這並不是一般人民可接受的。

台灣民眾黨新北市黨部回應，此事屬樹林區副主任個人行為，目前尚未發起任何罷免相關活動，民眾黨新北市黨部有注意到黨員與支持者，對民進黨發動大罷免、利用製造社會仇恨、意圖達到政治目的不滿情緒，會依照代理主席黃國昌所說，視賴清德總統的回應，配合民眾黨中央做後續行動。

吳琪銘表示，他對於藍白惡意罷免感到遺憾，他身為內政委員會成員，當藍白惡意提高提高罷免法門檻，也身在第一線阻擋惡法的通過，如今罷免權被藍白用來政治操作、製造仇恨，相信這是地方鄉親最不想看到的畫面，他指出，自己不畏懼惡意罷免，相信在土城、三峽的深耕與服務和推動多項建設不會因惡意停擺，選民的眼睛是雪亮的，會與他一同支持地方的進步。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，國民黨、民眾黨的主席都說當家不要鬧事，但過去一年在立法院當家鬧事的就是國會過半數的藍白立委，不僅沒有推動民生經濟法案，還不斷違憲擴權，意圖癱瘓政府與其他憲政機關運作。

高碩呈強調，面對人民的憤怒，藍白兩黨卻反其道而行，動員黨工來發動連署，罷免在國會傑出表現的立委，只會讓人民對藍白兩黨更加厭惡。

民眾爆料，民眾黨樹林區黨部副主任「媛媛」陳秀媛在民眾黨群組內活動動員後，便在國民黨青工會罷免工作群組裡面通知「我們有小草會過去」。（民眾提供）

陳秀媛在台灣民眾黨擔任樹林區黨部副主任，疑似加入罷免連署。（民眾提供）

民眾爆料，「國民黨新北市青年工作總會」，就連民眾黨新北樹林黨部區副主任陳秀媛也合流。（民眾提供）

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