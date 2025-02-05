信義幼兒園性侵案監院糾正北市府 教育局：已實施精進方案

針對監院糾正信義培諾米達幼兒園性侵案處理缺失，北市教育局表示現已實施精進措施。（資料照）

2025/02/05 13:43

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市信義培諾米達幼兒園性侵案件，監察院委員今（5日）召開記者會公布調查結果，稱北市府2022年起就未依法落實行政調查、追縱列管，更未督促跨局處橫向聯繫，造成7大斷點，為此監院並糾正北市府。台北市教育局回應，已全面檢討該案處理過程，釐清新舊法規適用處，精進改善關鍵環節。

北市教育局表示，除已對行為人及該園負責人從重嚴懲，並已針對局內相關責任人員議處以外，為營造更友善、安全的幼兒教育環境，不允許未來再有類似事件發生，該局已全面實施10大精進方案，作為當前處理幼兒園性侵案執行方針。

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教育局說明，目前幼兒性侵案疑似行為人一律即刻停職、停聘，經調查屬實從重處罰；並擴大清查幼兒園性侵案調查對象，嚴格要求幼兒園先行停止招生；同時跨局處成立緊急應變小組，建立緊密聯繫SOP強化多重把關機制；此外，也建立幼兒園不適任人員公告專區，公開提供家長第一時間瞭解及查詢。

教育局指出，另就2023年幼兒園相關敎保員是否有知情未報，或涉及包庇、共犯等情事，今年1月中旬已重啟並進入調查階段，至2021至2022年間是否有類似情事會一併瞭解。

教育局說，因幼生表達能力有限，加上狼師手段狡猾，調查不易，確實需要更細膩的處理每個環節，釐清真相，並逐一清查潛在受害者，該局近兩年來籌組教保人員違法事件調查認定委員會，下設調查小組，累積實務經驗，強化承辦人員的敏感度，並研議多項精進措施，也盼中央完善修法、加重罰則，共同維護孩童的安全。

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