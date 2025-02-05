罷免張智倫、林德福領銜人是他們！ 罷團預告2/10送件第一階段提議書

擔任林德福罷免案領銜人的朱約信（豬頭皮）音樂人是第11屆金曲獎最佳方言男演唱人獎得主，本就積極關注民主運動。（罷團提供）

2025/02/05 13:30

〔記者黃子暘／新北報導〕公民罷免國民黨立委活動遍地開花，新北市中和、永和區由單一罷免團體發起「倫刪立舒」罷免中和立委張智倫、「無獻清林」罷免永和立委林德福連署行動，罷團今（5）日說明，因造冊作業繁複，已確認將於2月10日下午2點向中央選舉委員會遞交第一階段罷免提議書，罷免張智倫提議書為3200多份、罷免林德福2600多份；此外音樂人朱約信擔綱林德福罷免案領銜人、藝術創作者Mini擔任張智倫罷免案領銜人。

罷團指出，罷免張、林2人的提議書均高於第一階段門檻。據估算，罷免張智倫第一階段門檻約需2877份，林德福為2383份。

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罷團介紹，擔任張智倫罷免案領銜人的Mini是一位藝術創作者，原本對於政治並不熱衷，但去年5月因立院亂象首度參與青鳥公民運動，在濟南教會前因為感受國家危機迫在眉睫而流淚，Mini也藉此活動結識許多志同道合的雙和鄉親，因此決意參加雙和罷免活動，身為雙和罷團創始成員之一的她已代表團隊多次參加政論節目受矚，Youtube上相關發言的影片點閱次數高。

罷團說，擔任林德福罷免案領銜人的朱約信（豬頭皮）音樂人是第11屆金曲獎最佳方言男演唱人獎得主，也是台灣新台語音樂推手，深耕藝文領域，將搖滾音樂結合基督教福音，曾推出「搖滾主耶穌」系列專輯，2022年創作「路燈—致意永遠的安倍首相（日本已故首相安倍晉三）」於「台灣摯友安倍晉三前首相慈善追思音樂會」上獻唱；朱約信也自小積極參與民主運動，自謙為「半社運份子」，因不滿國民黨立委陳玉珍「要飯說」羞辱藝文界，也無法坐視藍白無視民生、亂砍預算甚至危及國安，因此決定擔綱領銜人，推動永和在地民主改革。

罷團表示，日前張智倫影射罷團受外地人操控，罷團需澄清此為惡意抹黑、不尊重雙和人，團隊為在地人組成，因生活圈緊密相連故而以單一團體共同推動雙罷免行動，呼籲張智倫尊重雙和在地人民主自決。

罷團也嘲諷，張智倫污衊雙和人搭捷運回家參與民主運動是外地人操控罷免，與過去所說過在中和無置產就不是中和人邏輯相同，並非只有向張家建商購屋的客戶才是雙和人，罷團將持續堅守立場，推動符合民意的罷免行動，還雙和一個真正為民服務的政治環境。

擔任張智倫罷免案領銜人的Mini是一位藝術創作者，因立院亂象深感國家危機迫在眉睫，積極參加罷免行動。（罷團提供）

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