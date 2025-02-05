台中和平區農會改選競爭激烈 傳總幹事及理事長「互罷」

和平區會總幹事李順冬（右5）及理事長楊淑青（右4）因農會改選而產生紛爭。（記者歐素美攝）

2025/02/05 13:27

〔記者歐素美／台中報導〕台中市各農會改選在即，和平區農會競爭激烈、暗潮洶湧！和平區農會今天召開會議複審現任農會理事長楊淑青及理事候選人鄒盛達資格，反對派質疑現任總幹事李順冬藉此修理異己，12日將召開臨時理事會議罷免李順冬；李順冬則強調，農會依法審查。

和平區農會改選，前和平區農會秘書蕭金木去年辭職，將挑戰現任農會總幹事李順冬，現任農會理事長楊淑青及參選理事的蚨盈公司董事長鄒盛達，被視為蕭金木派，卻因資格問題，差點無法參選農會理事。

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台中市農業局表示，楊淑青申報的農地加蓋農舍，不符2000平方公尺的規定，遭人檢舉，農會今天進行複審，楊淑青以東勢區農地替補，順利保住其資格；鄒盛達因經營超商，農會認為與農會事業競爭，違反農會法規定，但審查認為鄒尚未具理事資格，若其當選理事後，可於30天內變更負責人，即可就任農會理事，因此，也複審通過。

但蕭金木派質疑現任總幹事李順冬利用身為理、監事候選人資格審查委員身份，強力干涉審查小組運作，不僅引用錯誤法條對候選人進行審查，導致候選人失去候選資格，也百般刁難候選人進行申復。並企圖依農會法46之1條「農會選任及聘、僱人員任職期間，喪失其候選或候聘資格者，由主管機關或其上級主管機關予以解除職務」，拔掉楊淑青的理事長資格。

李順冬表示，農會依法審查候選人資格，他的支持者也有4人因此資格不符，強調他是友善告知，並非故意修理反對派，否則可等楊、鄒二人當選後再廢除其資格。

楊淑青則不滿表示，12日將召開臨時理事會議，針對李順冬不諳農會法，造成農會動盪，進行不信任投票。

農會改選，和平區農會總幹事李順冬（左）面臨挑戰。（記者歐素美攝）

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