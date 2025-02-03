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    大罷免+1 罷免南投藍委馬文君下午送件

    罷馬團體志工熬夜造冊，3日中午終於出發送件到中選會。（圖擷於「all罷馬」Threads）

    罷馬團體志工熬夜造冊，3日中午終於出發送件到中選會。（圖擷於「all罷馬」Threads）

    2025/02/03 14:54

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕繼上午18個罷免團體赴中選會遞交第一階段連署書，「刪君罷馬」罷免立委馬文君的志工團體，經熬夜30小時終於造冊完成，下午送抵中選會，罷馬團體呼籲大家再幫忙宣傳「簽兩次投一次，翻轉南投」。台派網友對志工在艱困選區第一階段達標送件直呼「感動」。

    公民團體發起罷免出賣台灣、毀憲亂政的立委，罷免連署的藍委中，包含第一選區的馬文君和第二選區的游顥，「去游除垢」罷免游顥的第一階段連署前日就宣布達標，罷團今天上午跟其他17個團體共同送件，大家都在關注罷免馬文君的第一階段連署是否也達標，甚至擔心是否連署狀況不理想。

    正當大家在關心罷免馬文君連署狀況，「驅馬除害」、「刪君罷馬」的罷免馬文君團體的志工已完成造冊，中午出發北上，下午送件到中選會，該訊息在「all罷馬」群組發布後，台派網友都表示感謝，對志工們在資源缺乏下完成艱難任務，大為佩服和感謝。網友們也請大家繼續幫忙宣傳，請設籍南投縣的人能繼續參加連署。

    罷馬團體的志工送第一階段連署書到中選會，另有志工下午在埔里鎮一家咖啡設連署桌，為現場連署或送簽好連署的民眾服務，罷馬團體說，第一階段仍繼續連署，以防有連署被退件時，可有連署書補送。

    罷免馬文君第一階段連署件數已經達標，罷馬團體志工熬夜30小時才完成造冊，今天下午將連署提議書送中選會，而除了第一階段連署仍持續，罷團也為第二階段連署做準備，請南投縣民眾「簽兩次投一次，翻轉南投」。

    罷免馬文君的志工團體在缺乏奧援資源下，仍努力以快閃宣傳。（圖擷於「all罷馬」Threads）

    罷免馬文君的志工團體在缺乏奧援資源下，仍努力以快閃宣傳。（圖擷於「all罷馬」Threads）

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