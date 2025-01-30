總統初二重返屏東「勝利之路」起點發福帶 人潮有如「貪食蛇」

總統賴清德初二發福袋行程首站從東港東隆宮出發。（記者陳彥廷攝）

2025/01/30 11:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕回娘家是大年初二的傳統習俗，總統賴清德今天則是繼續拜年行程，特地選在去年勝選前車掃的「勝利之路」起點東港東隆宮出發，別具意義，賴清德與屏東縣長周春米一起發送福帶，由於這個限量福袋是賴清德、副總統蕭美琴親手繪製，貓派、狗派同框的精緻圖案，讓拿到福袋的民眾非常開心，現場更湧現數千名民眾，有如見首不見尾的「貪食蛇」。

賴清德大年初二持續前往各地廟宇參香祈福，他今天一早來到屏東東港東隆宮，賴總統身穿近期備受國民關注的「TAIWAN」紅色帽T，聽聞總統要來，數千名民眾一早就湧現東隆宮，期待能領取總統親自發送的福袋，果然總統賴清德一現身，即獲民眾歡迎，熱情高喊「總統好、新年快樂」，場面熱鬧。賴清德下一站則會到屏東市的慈鳳宮參拜、發福袋。

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大年初二傳統上有「回娘家」習俗，總統首站來到去年勝選前車掃啟動「勝利之路」的起點東港東隆宮，別具意義。賴清德在新年伊始，特別祝賀民眾能發大財，但是一定要提防詐騙，尤其是通訊軟體群組的各種誘騙、詐財行為。

賴清德也表示，台灣正面臨國際上很多的挑戰，他也祈求溫王爺庇佑國民，讓台灣能挺過各種迎面而來的挑戰。

賴清德隨後發出逾千份的福袋，要領取福袋的人龍，如同「貪食蛇」見首不見尾，雖然廟方不斷提醒不拍照、不握手、不簽名，但因為人潮眾多，即使總統發福袋的動作從沒停下，也是發了長達半小時。廟方表示，今天清晨約5點左右，就有人在廟外排隊，顯見總統、副總統的「貓派、狗派」福袋魅力驚人。

總統、副總統的貓派、狗派的同框福袋。（記者陳彥廷攝）

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