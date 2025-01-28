羅智強控罷團「綠營養的」 民眾打臉造謠竟遭刪留言+封鎖

藍委羅智強指控罷團是民進黨用國家資源餵養的「偽公民團體」。（資料照）

2025/01/28 23:09

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕各地紛紛發起罷免國民黨立委，甚至有公民自掏腰包租宣傳車呼籲大家站出來下架不適任立委。藍委羅智強則指控罷團是民進黨用國家資源餵養的「偽公民團體」，路上看到的宣傳車也是綠營出錢，月租幾十萬，只為了把在野黨鬥垮。不過，有民眾跳出來打臉，分享租車單據痛批羅智強造謠，竟遭刪除留言加封鎖，這位民眾將此事分享到臉書上，引發熱議。

羅智強27日在臉書發文說，2月1日民進黨就要發動大罷免，「這場惡罷是一場小蝦米對大鯨魚的搏鬥，和罷免謝國樑的操作模式一樣，民進黨用國家資源餵養『偽公民團體』，由他們假裝中立，出來罷免『全部』的在野黨立委。一場罷免，要花至少一千萬元，41席在野區域立委，就是4億1千萬，請問，這麼多的錢，誰出？」

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「還有宗教團體可以出2700元的高鐵車費贊助參加街頭活動的民眾；一台月租幾十萬的變型金剛宣傳車已經開跑；綠營電視台已經有專談罷免的政論節目；十萬百萬起跳的網軍帳號瘋狂霸凌出征加散播謠言；全台到處派發的罷免傳單……是要多有錢，才能做到這個程度？」

政治工作者周軒28日轉發陳先生的貼文，羅智強的貼文發布後，陳先生隨即留言回應羅智強的指控，「我們是出資卡車的一群小市民，正式回應你不當且造謠的言論，『月租幾十萬的變形金剛宣傳車是誰出錢？』第一，這是一群各行各業的小市民共同發起的活動，對於你們藍白違憲擴權、提高罷免門檻、癱瘓憲法法庭……等侵害人民權利的憤怒回應。」

「第二，這款卡車不適月租幾十萬，是7天30多萬，通通由我們這群朋友買單。對了，卡車也不是變形金剛，是平面輸出而已，若是變形金剛的話，我相信這群好朋友很樂意再租7天放在你服務處。第三，你的發言邏輯可能比較黨國一點，還再『政黨提供資金，才會有人做』這種陳腐選舉文化認知，你應該覺得很可怕，會有一群人願意無條件付出，就是要抵制你藍白這段時間的毀憲亂政。」

陳先生留完言後沒多久，就發現自己的留言已被刪除，而且被封鎖留言，於是將這件事分享出來，引發網友熱議，「民進黨那麼厲害可以控制媒體，連中天都可以控制？民進黨那麼強為什麼要把自己搞到國會不過半？」、「小強只聽得進去他想聽的，跟他意見不合的就是反對黨」、「我們繼續課金贊助大安區掃蟑螂」、「羅智強出來面對！」

有民眾留言打臉羅智強，卻遭刪留言加封鎖。（圖翻攝自臉書）

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