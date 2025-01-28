壯世代商標惹議 吳春城5聲明釋疑

民眾黨立委吳春城。（資料照）（記者林哲遠攝）

2025/01/28 13:25

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城主力推動的「壯世代政策與產業發展促進法」近日遭疑有圖利、違反利益迴避等爭議。吳春城今日針對「壯世代」商標、監察院財產申報、預算審查中凍結部分預算、壯世代協會接嘉義市政府標案、何時請辭壯世代教科文理事長等五大爭議逐一釋疑。

吳春城今日向「壯促會」會員報告，有關壯世代事件五項聲明，一、有關壯世代社會企業擁有「壯世代」標章權，吳春城表示，民國110年推動壯世代時，為保障名稱與LOGO之良善使用，故申請標章，從NGO及社會企業的立場，申請標章專利，本是負責及專業的做法；三個月前推動壯促法，內部即討論專利與立法可能的矛盾，並委請該社企法律顧問研議。

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吳春城指出，2週前甫通過壯促法，再次詢問該社企相關事宜，該公司法顧表示，未來如有不當使用標章，如何制止？社企放棄標章，別人就可以去申請等疑問尚待釐清。日前該社企正式回覆允諾「基於標章已成為通用名稱，故願意放棄壯世代標章之所有權」，並待正式上班日即會完成相關法律程序。

再者，有關監察院財產申報，吳春城解釋，本人財產申報係依規定直接使用監察院提供的「財產資料拋轉檔案」，事後發現監察院拋轉檔案漏列2筆金額共約20萬元，日前被提醒時已即刻完成補申報手續。

吳春城續指， 針對立法院預算審查中凍結部分預算，此次預算凍結案的目的是督促行政機關重視「壯促法」的執行，並非刪減預算。壯促法是因應超高齡社會的一部全新法案，有賴立法者與行政部門充份溝通。

吳進一步舉例，如教育部的第三人生大學政策、勞動部的壯世代重返職場政策，都是過去一年來溝通的豐碩成果，本人及相關單位全力協助，從未獲取一分一毫。下會期也會本於善意溝通，協助相關部會了解壯世代精神，推動壯促法政策，化解少子高齡化社會危機，造福全民，是所殷盼。

有關2024年他已就任立委，壯世代協會還接了嘉義市的標案，吳春城解釋，嘉義市政府是在111年即規劃樂齡勇壯城相關計畫與預算， 於112年公開採購執行，當時他尚未擔任立委，並且預算是由地方政府全額支付，未使用中央預算，不存在監督的問題。

吳春城強調，協會成立迄今為止，只有嘉義市的標案，從112年延續至今邁入第3年，該會無任何新增標案，也從未有任何中央政府及所屬機構標案；同時，該會也於日前承諾未來不會參與中央政府及其所屬機構的任何標案。

最後，針對他就職後何時請辭壯世代教科文理事長的？吳春城說，他2023年9月就請辭所有商業公司職務及出清所有股份，因考量壯世代教科文協會屬NGO，而且是無給職，於法並未禁止，所以沒有辭職； 後因公務繁忙，確實已於2024年12月已向協會請辭，協會預計2月改選。

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