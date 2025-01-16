預算遭刪減凍結1996億高達44％ 國防部：嚴重影響戰力

國防部副部長柏鴻輝今天在行政院記者會表示，在野黨團提案刪減73億元、凍結1923億元，已佔國防預算44％，嚴重影響戰力。（圖由行政院提供）

2025/01/16 15:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕國防部副部長柏鴻輝今天在行政院記者會表示，在野黨黨團的提案刪減73億元、凍結1923億元，已佔國防預算44％，這在國防安全上而言，是一個很嚴峻的挑戰，國際會對台灣自我防衛的決心產生重大懷疑，也讓國防部因應台海周邊的灰帶地帶衝突，產生重大危機。

柏鴻輝指出，包括潛艦後續造艦計畫、快速布雷艇後續規劃、新型步槍、民雄無人機航太產業園區開發案等業務，總共有38案、69億元經費，如果無法執行，會造成國防施政上重大影響。

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柏鴻輝指出，立法院初審國防部預算時，委員會當時決議刪減48億元、凍結60億元，不料在野黨黨團的提案卻將刪減金額提高至73億元、凍結1923億元，未來施政在國防上、在整體持續建案、對國防上、安全上來講，是個很嚴重的挑戰，而這樣比例已高達44%國防預算的占比，對施政以及戰力有個很大影響。

對於國防部業務費遭凍結70%，柏鴻輝表示，國防部編列2545億元業務經費，佔年度的預算是53%，主要用來維持主戰裝備妥善率、訓練彈藥籌補、戰機與船艦油料採購、購買重要武器裝備等工作，這些預算都是重中之重，卻被「凍結」70%，受影響的額度將高達1781億元，這對我們國防部的所有戰力、還有現在我們去看台海周邊，所有灰色地帶衝突這樣升高，如何來應對？這是產生了重大的危機。

此外，在野黨也全數刪減的中科院無人機產業園區預算7625萬元，柏鴻輝說，在中國每天運用無人機情況下，預算被刪會不利本島與外島因應無人機的威脅。

另外關於潛艦後續預算，柏鴻輝表示，立院分別有提案「凍結」10億元、18億元，但若這些預算無法「通過」的話，國防部無法如期支付船廠簽約款，會有違約風險，且還影響合作廠商的投資意願，尤其國際對台灣的自我防衛決心，已產生重大懷疑。

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