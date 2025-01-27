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    首頁　>　政治

    木可官網曾加註非政治獻金平台 1天即刪除 法界：在模糊地帶收錢

    前民眾黨主席柯文哲涉嫌利用木可公關公司販售募款小物，侵占政治獻金。 （資料照，翻攝自民眾黨官網）

    前民眾黨主席柯文哲涉嫌利用木可公關公司販售募款小物，侵占政治獻金。 （資料照，翻攝自民眾黨官網）

    2025/01/27 05:30

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    政治獻金大黑洞！柯侵占6834萬恐沒收 重罰2600萬

    〔記者陳彩玲／台北報導〕木可公關公司販售募款小物的營收，被檢廉認定為政治獻金，必須存入專戶，但民眾黨立法院黨團主任陳智菡曾跳出來辯駁，指木可小物是販售行為，非政治獻金。但北檢發現，早在二○二三年就有民眾向民眾黨詢問平台目的，木可官網一度加註「非政治獻金網路平台」等文字，但一天即刪除，作法令人匪夷所思。

    加註企圖規避政治獻金法

    法界人士認為，木可官網加註「非政治獻金平台」等字眼，主要是想規避政治獻金法，並試圖向民眾說明，民眾黨歸民眾黨，木可歸木可，支付給官網的錢並不是政治獻金，而是公司的營收，至於突然刪除此加註字句，很可能是擔心被支持者發現利用木可公司把政治獻金收入自己口袋，因此決定刪除文字，以不解釋應對，把支持者蒙在鼓裡，繼續處在模糊地帶收錢。

    去年十二月，陳智菡身陷折扣碼風波，被指涉嫌利用個人名氣吸引民眾購買募款小物，以「帶貨行銷費」名義，收取五％分潤，當時陳喊冤稱「競選後期推出的小物是販售商品行為」，但檢方調查後認定木可公司的營收均為政治獻金，柯文哲涉侵占四千餘萬元捐款。

    李文宗指示 強調獨家授權

    本報掌握，二○二三年九月十一日，木可員工李婉萱曾傳訊給柯競總財務長李文宗，「民眾詢問木可公司是否為政治獻金平台，是否應於木可好店網站說明」。

    李文宗回應，「只要強調獨家授權，無關政治獻金」。李婉萱再度向李文宗傳訊，「這一句短話已先新增到官網，後續消費者有疑問時，客服較能清楚回覆」。

    民眾黨立法院黨團主任陳智菡曾跳出來辯駁，指木可小物是販售行為，非政治獻金。（資料照）

    民眾黨立法院黨團主任陳智菡曾跳出來辯駁，指木可小物是販售行為，非政治獻金。（資料照）

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