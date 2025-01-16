卓榮泰批在野大刪總預算 國民黨：把刀架在人民荷包上「強盜行為」

行政院長卓榮泰16日召開記者會表示，總預算遭藍白兩黨非理性刪減恐讓國家釀5大弱化危機。（記者塗建榮攝）

2025/01/16 15:02

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院長卓榮泰今日召開記者會質疑在野黨大刪明年度中央政府總預算，將造成國力5大弱化，讓敵對勢力有機可乘，國民黨回應反批卓揆強拗錯誤能源政策，逼全民買單，以及媒體宣傳預算暴漲13億元，民進黨作為執政黨應該合理說服人民，理性討論預算使用，而非情勒全民，把刀架在人民荷包上，根本就是「強盜行為」。

國民黨指出，民進黨現在的所作所為，不只是「黨國主義」，更是「強盜行為」，該黨幫人民納稅錢把關、監督預算，本就是天經地義，而且國民黨為監督國家預算努力，不需要卓揆指指點點。

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國民黨還說，卓揆在檢討在野黨的時候，更應該提醒一下立法願民進黨團總召柯建銘，協商時少講一點廢話，讓預算協商進入逐案討論，「執政黨黨團總召不要當行政部門審查預算的豬隊友！」

總統應將融洽氣氛延伸至立法院

針對賴清德總統今日上午接見立法院長韓國瑜等「第60屆美國總統就職典禮」慶賀團成員，國民黨也呼籲賴清德應該把握契機，把今天的融洽氣氛延伸至立法院，並停止無止盡的攻擊抹黑，以及停止窮盡一切的憲政救濟，更要放棄全面罷免的惡意操作。

國民黨指出，跨黨派組團出席美國總統就職典禮，是彰顯國家對於美國這個最重要友邦的重視，所有代表團成員更是代表國家，為國家效力，國民黨給不分黨派代表團最高的祝福，預祝行程圓滿，成果豐碩。

國民黨表示，賴清德接見代表團成員，展現國家團結的時刻，應該把握契機，把這樣的融洽氣氛延伸到立法院，讓國會運作回歸正軌，透過協商、表決來決定國家發展方向，否則恐怕今天和解咖啡的融洽氣氛，只是一閃而過的善意，無法累積，成為國家進步的動能。

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