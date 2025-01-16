台中市民寒風中連署罷免楊瓊瓔 控國民黨「黑白舞」、「洗人口」

民眾在寒風中排隊領取連署書，要罷免中三選區立委楊瓊瓔。（記者歐素美攝）

2025/01/16 11:54

〔記者歐素美／台中報導〕全台大罷免！台中1名市民今天上午10點騎著機車插著旗幟，單槍匹馬到神岡郵局發起連署罷免台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔，許多民眾不畏寒冷前往連署，大罵國民黨「黑白舞」，降低中配入籍門檻「洗人口」；楊瓊瓔回應指出，報復性的罷免活動大家不會認同，認為努力回應民意需求才是正道。

有市民今天上午10點騎著機車，上面插著「潭雅神后要建設，不要統戰」的旗幟，就在神岡郵局旁展開連署，要罷免台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔，雖然寒風颼颼，但許多民眾不畏寒冷陸續前來。有人從大雅、潭子區趕來，表示因當地沒有罷免活動才來神岡罷免，有的1個人來卻帶回全家6口的連署書。

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除了連署罷免的人，楊瓊瓔的樁腳及支持者也站在遠處「觀察敵情」，豐原警分局擔心雙方發生爭執，也在現場全程監看。

65歲戴姓市民說，國民黨在立法院「黑白舞」，還要將中配入籍年限從6年改為4年，企圖藉此「洗人口」，並阻擋國防經費，這是要讓中共武統台灣？強調香港的殷鑑不遠，台灣人一定要罷免國民黨立委；還有人說，楊瓊瓔在選區沒有建設，還跟著國民黨毀憲亂政，所以要罷免她。

楊瓊瓔對於連署罷免表示，自己從政以來勤跑基層，認真理性問政，一路以民眾的需求為核心，以其親民的作風與細膩的觀察力，解決無數基層問題，無論是道路交通改善、水利建設、農田灌溉還是教育資源分配，總是親力親為與民眾交流，將全部的心力投入到地方每一寸土地的關懷，這份誠意也成為她贏得民心的重要原因。強調報復性的罷免活動大家不會認同，努力回應民意需求才是正道。

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