盼能源政策應有過渡性 劉和然：觀察到賴總統對核能態度轉變

劉和然今接受「飛碟電台」主持人唐湘龍專訪。（新北市府提供）

2025/01/16 09:10

〔記者黃子暘／新北報導〕美國前總統川普即將再度上任，其對環保態度預料將帶來衝擊，新北市長劉和然今（16）上電台節目，談及新北如何因應可能到來的全球「環保政策逆流挑戰」，他說新北不會因此改變環保政策方向；至於能源政策需有過渡性，不能「一下子讓核電完全退場」，認為核一、核二延役有可行性，留意到總統賴清德近期對核能政策態度轉變，「如果這是所謂民進黨的一個神主牌，要拿掉需要一些轉彎」，他們樂觀其成。

劉和然表示，台灣目前能源結構以化石燃料為主，燃氣與燃煤佔比80%，再生能源僅20%，但空污不會僅限於單一地區，對於「2025非核家園」政策推動應要有充分的能源替代方案，才能平衡空污與核電安全風險；如新北在金山四磺子坪地熱發電計畫已達一定成熟度。

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「中央的能源地圖要畫出來」，劉和然說，能源政策由中央主導，地方難以獨自推動大規模能源轉型，新北有4座電廠，在全國電力分配上未佔便宜，能源政策要有階段性過渡，不能「一下子讓核電完全退場」，再生能源尚未跟上的狀況下，核電穩定供應不可或缺，核一、核二延役具有可行性，二者相差3、4年，若「核一老舊，核二也是老舊」，核電廠每次延役是以20年起跳，可延2次到40年，怎會老舊？核電廠拆除也要分好幾個階段，「先從周邊原子爐反應爐，那邊沒有拆除，後面的電你只要再花點費用就可以再把補回來」，「以國際上的成熟度，20年一個循環⋯⋯所以代表在安全上以現階段來講是沒有問題的」。

劉和然表示，近期注意到賴清德對核能政策的態度趨向轉變，「如果這是他們政黨所謂民進黨的一個神主牌，要拿掉需要一些轉彎，需要有一些smooth（使其平滑）這個的過程，我們也樂觀其成，因為回到本質。」

至於川普在環保議題方面，第一任期退出巴黎協定，又將重新啟動化石燃料、批評「風電是垃圾」等態度，劉和然說，對於台灣目前推動的環保政策是否會帶來衝擊，需要密切觀察，新北不會因此改變方向，環保政策有許多面向，比如垃圾減量、資源回收循環經濟、環境教育、污染取締、河川整治都可持續推動，就是低碳領域需要注意、面對。

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