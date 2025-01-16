批藍白硬幹刪預算毫無邏輯 林智群揭提案荒謬理由：搞文字獄？

立院朝野黨團昨協商今年度總預算案，國民黨提案刪除、凍結多筆預算，理由讓外界傻眼。（資料照）

2025/01/16 09:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨日協商114年中央政府總預算，藍白立委提案刪、凍多筆預算，引發外界質疑，律師林智群發文點出多項刪減預算的理由毫無邏輯，並批「以藍白這種硬幹的態度，哪天搞一個『和平統一法』要大家吞，我都不會意外」。

針對國民黨、民眾黨立院黨團提案要統刪中央研究院的業務費，林智群在臉書發文質疑，「連跟政治扯不上關係的中研院也要被砍預算。3000個助理薪水付不出來，這些研究人員（台灣研究人才）要到哪裡去？水電費被砍30%，那些要保持一定恆溫的實驗或研究成果怎麼辦？出國交流費用被砍60%，難道要學者閉門造車嗎？」

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林智群也轉貼中研院請求避免影響到全國科學技術研發與人才培育的聲明，並嗆藍白「連中研院（全國最高研究機構）都要低聲下氣的求饒，藍白紅衛兵耍威風也要有一個限度吧？」

林智群也質疑，民眾黨立委黃國昌提案刪除「台鐵軌道安全預算」5000萬元，並凍結5000萬元，理由卻是，因為台鐵最近發生2次差點出軌事件，黃國昌的結論是，台鐵太爛了，所以應該刪除。林智群質疑「發生差一點出軌事件，不是應該增加預算加強軌道安全措施嗎？怎麼會是刪預算、凍結預算？黃國昌我真的猜不透你阿！人命關天，台鐵行車安全的事情，可以讓你這樣玩嗎？」

林智群也批評，「國民黨徐欣瑩委員說給你性平預算，性平案件還是一直產生，結論就是砍了性平預算，只剩3000元」。他也質疑「那我們有警察，還是有犯罪事件，結論就是要砍掉警察預算？這種邏輯，這種程度，也可以當立法委員啦！」

林智群也指出，「黃國昌要刪國防預算3%、全部政府機關水電費30%」，他對此則諷刺「水電費要省，只能省冷氣費。敢起訴阿北，你們檢察官夏天就穿著濕內褲寫起訴書好了」。針對黃國昌提案要刪全部行政機關水電費預算30%，他也舉例「學校的水電費被刪30%，大家的小孩夏天還會不會有冷氣？」、「故宮、國家音樂廳、國家戲劇院也要砍30%水電費。古董字畫不能壞，冷氣不夠，民眾就忍著點」。

林智群也質疑，「黃國昌前面說近年詐騙案件層出不窮，所以結論是刪除刑事警察局2億元打詐預算？」

林智群也提到，「內政部作一個進擊的巨人梗圖要大家注意保暖，國民黨立委廖先翔認為污辱藍白，要刪掉內政部文宣預算？」、「現在是拿預算當工具搞文字獄嗎？寒流不是藍色白色嗎？」

針對藍白立委毫無邏輯地提案大刪預算，林智群也諷刺，「以藍白這種硬幹的態度，哪天搞一個『和平統一法』要大家吞，我都不會意外」。他也質疑「藍白這種刪預算的方式，毫無邏輯可言。不然乾脆這樣，都快過年了，搞個抽抽樂，哪個部會抽到就全刪。至少有點歡樂效果，反正現在已經毫無邏輯可言，沒辦法再差了」。

林智群質疑，民眾黨立委黃國昌提案刪除刪除「台鐵軌道安全預算」5000萬元，並凍結5000萬元。林智群批評「發生差一點出軌事件，不是應該增加預算加強軌道安全措施嗎？怎麼會是刪預算、凍結預算？台鐵行車安全的事情，可以讓你這樣玩嗎？」（圖擷自臉書）

林智群也批評，「國民黨徐欣瑩委員說給你性平預算，性平案件還是一直產生，結論就是砍了性平預算，只剩3000元」。（圖擷自臉書）

林智群也指出，「黃國昌要刪國防預算3%、全部政府機關水電費30%」，他對此則諷刺「水電費要省，只能省冷氣費。敢起訴阿北，你們檢察官夏天就穿著濕內褲寫起訴書好了」。（圖擷自臉書）

林智群批評，「內政部作一個進擊的巨人梗圖要大家注意保暖，國民黨立委廖先翔認為污辱藍白，要刪掉內政部文宣預算？」、「現在是拿預算當工具搞文字獄嗎？寒流不是藍色白色嗎？」（圖擷自臉書）

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