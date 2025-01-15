盤點親中毀台法案 民進黨轟藍白配合中國架空總統

民進黨發言人吳崢（中）、立法委員王定宇（左）、林楚茵（右）召開「紅色滲透步步進逼 藍白親中沒在客氣 國會毀台法案盤點」記者會，請選民看清藍白立委目的，站出來反制。（記者林正堃攝）

2025/01/15 14:12

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨發言人吳崢今偕立委王定宇、林楚茵召開「紅色滲透步步進逼，藍白親中沒在客氣」記者會，盤點國民黨、民眾黨立委仗勢國會多數提出多項親中毀台法案，痛批在中國對台文攻武嚇壓力不斷、國安陷入空前危機之際，藍白卻與紅色勢力裡應外合、毀憲亂政、弱化台灣主權，剝奪台灣人民選舉自由、新聞自由、言論自由，甚至想架空總統職權。

吳崢指出，中國發動灰色戰術、在境內培植第五縱隊，「復康聯盟黨」鎖定台灣多處重要外交軍事設施，發起武裝攻擊行動，對台滲透已達「準戰爭」程度，日前基隆外海的海底電纜也被中國偽裝的貨輪來回巡弋刻意勾斷，台灣面對外部的滲透及軍事壓力，沒有一刻能鬆懈，國民黨、民眾黨卻不斷提出傷害台灣主權的法案，譏諷執政黨只會抗中保台，卻不團結抵抗中國壓力、保護國安。

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王定宇說明，台灣過去幾年逐步修法補破網、強化國安，如終止共諜領退休金等不合理條款，現在卻有提案試圖恢復；更令人憂心的是如「兩岸人民條例」第29條修正案、「離島建設條例」等，開放中國資金、勞工、醫療直接進入離島，甚至無需符合中華民國法規，形同將離島推向「一國兩制」框架，嚴重威脅國家安全與公共利益。

王定宇強調，主權是國家存在的根基，不容讓步，藍白卻企圖修法要求台灣在金馬水域執法前需與中國協商，片面放棄內政主導權，但台灣的主權、安全與人民的權益，不該被政治操作犧牲，藍白的這些提案只顧中共利益、無視台灣人民的需求，我們必須團結起來，讓民眾的聲音成為守護台灣的力量，避免對國家造成無法挽回的傷害。

林楚茵批評，藍白在程序委會直接將民進黨提的強化國安法案擋在門外，連掛號資格都沒有，國民黨提的毀憲亂政害台法案，通通直接闖關，也不經討論，導致法案品質亂七八糟，國家主權、安全、自由以及人民權益，都被藍白聯手剝奪。昨日程序委員會中，藍白就讓去年遭受廣大民意反對的中配入籍年限縮短死灰復燃，準備要在本會期最後一次院會闖關通過。

林楚茵提及，國民黨立委還提出「國家安全戰略法草案」意圖削弱總統統帥權，要求到立法院報告「台灣整體國安戰略」，恐使中國掌握我國機敏資訊；台灣人民的選舉自由、言論自由也岌岌可危，藍白除了通過罷免連署須附身分證影本外，後續同意票比當選票加一也即將闖關，後續還要推動「不在籍投票」修法，意圖讓中國介選更容易；後續還意圖修「衛星廣電法」讓紅媒回歸，更嚴重的是擬放寬「媒體黨政軍條款」，倘被中國掌控的政黨取得台灣媒體，後果恐不堪設想。

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