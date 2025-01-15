台中罷免團體連署以2階段為目標 農曆年已安排擺攤連署

台中市罷免團體只要有活動就會擺攤讓民眾連署。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/15 10:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市目前有中二至中六選區共5個罷免團體在進行連署罷免國民黨立委，串連成「台中同花順」，目前原市區中四至中六的3個罷免團體「廢翔行動」「斷健行動」及」敲羅行動」因去年5、6月已展開連署，目前雖已達到第一階段的法定連署標準，但未達安全門檻，認為一階段要1萬以上，但是以2階段為目標，因此目前除了加碼擺攤連署，連農曆年也不休假要擺攤連署；至於中二「解顏行動」及中三選區「拒瓔行動」，因為是二週前才起跑，目前法定份數尚未達到。

此外，志工們表示，已在臉書張貼固定擺攤時間，如週五晚上會在捷運水安宮站，週六下午勤美旁草悟道，增加19日下午捷運豐樂公園站。由於25日就是農曆春節年假開始，因為是第一天大家要返鄉，罷免團體會在當天上午在台中火車站擺攤，27日小年夜因為大家要採買年菜，當天上午會在建國市場擺攤，29日大年初一及大年初二則各大百貨公司發福袋，民眾會逛百貨公司，會在當天下午在新光三越旁捷運站擺攤。

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中市市區3個罷免團體表示，目前第一階段法定連署數雖達到，但是3個罷免團體都擔心連署內容會有不符規定，因此要達到一萬份以上才是第一階段的安全門檻 ，否則可能送件後第一階段都過不了，另因二階的門檻很高，也同步進行中，盼能真正達成罷免成案，因此在農曆年假全力衝刺。

至於何時送出第一階段連署書，「廢翔行動」的何姓志工、「斷健行動」許姓志工及」敲羅行動」陳姓志工都表示，目前全國的罷免團體已串連，台中市的5個罷免團體會一起討論，在最適當的時間送出，且計劃要分組送出，如此才能受到全國性的重視，何姓志工更表示，新的選罷法通過後，很多參與連署的民眾表示不怕附上身分證影印本，反而讓他們更氣憤更想要連署罷免。

中二及中三的志工們表示，不管選罷法的新法及舊法，就是會依舊法所定期程來走。

台中市公民團體推罷免藍委，愈來愈熱烈。（罷免團體志工提供）

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