福建2025年對台工作鎖定「首來族」 學者：帶有併吞台灣意圖

福建省政府公布2025年工作報告，對台部分將加強教育、司法、衛生、科技、體育、文旅等領域交流，加密閩台客貨運航線，鼓勵青少年、「首來族」等台灣基層赴閩，加緊建設兩岸融合發展示範區。（美聯社資料照）

2025/01/14 14:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕福建省政府公布2025年工作報告，對台部分將加強教育、司法、衛生、科技、體育、文旅等領域交流，加密閩台客貨運航線，鼓勵青少年、「首來族」等台灣基層赴閩，加緊建設兩岸融合發展示範區，服務「祖國統一大業」；學者示警，這些統戰工作背後，帶有併吞台灣的意圖。

報告內容提到，推動放寬台資市場准入，提檔升級台商投資區、台灣農民創業園。推進沿海地區與金門、馬祖通水通電通氣通橋，加密閩台客貨運航線，構建廈金、福馬「同城生活圈」。

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福建方面規劃，將發揮「祖地」文化優勢，加強閩台歷史文化研究宣傳，深入實施閩台歷史展示溯源工程，建設世界閩南文化交流中心、媽祖文化中心、兩岸流行文化中心。辦好海峽論壇、海峽青年節等品牌活動，鼓勵青少年、「首來族」等台灣基層民眾赴福建等。

對此，雲林科技大學財金系教授鄭政秉今日受訪表示，福建對台工作肩負統戰任務，今年鎖定「首來族」等，希望吸引台灣年輕人或對中國沒經驗的人過去。

鄭政秉指出，中國經濟非常糟，吸引台商赴中是想促進經濟、產業及創造就業人口。另一方面，美國對中國採取相當多技術管制，半導體及AI人工智慧，中共也會透過台灣的管道獲取他們想要的晶片。

鄭政秉分析，並不是所有赴中發展的台商都具有投資力或技術，從八炯的統戰紀錄片可知，中共在福建花了很多經費建青創園區，願意給幾十萬至百萬人民幣。但中國經濟不佳，地方政府財政瀕臨崩潰，中國青年失業率高，還願意砸大錢收攏台灣那些沒有競爭力，或在台灣社會比較失意，較沒發展性的一群人，主要目的仍是統戰。

鄭政秉進一步說，中國終極目標是拿下台灣，最好策略是不戰而屈人之兵。從長遠來看，福建對台統戰工作，在經濟不好情況下，願意花大錢吸引沒有競爭力的人過去。中國同時也會邀請村里長、地方社團到中國觀光，讓他們看中國最光鮮亮麗的一面。

他強調，對首來族、金馬離島而言，攏絡的統戰效果非常好。但這些對台統戰工作背後，其實帶有併吞台灣意圖，台灣民眾應對這些有所警覺。

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