八炯、閩南狼遇追尾車禍稱遭「報應」 詹江村 : 罪有應得

詹江村13日透過臉書直播持續與八炯開戰。（擷取自詹江村臉書）

2025/01/13 17:57

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕反共網紅八炯12日才剛爆料中國已滲透台灣，甚至在新北、台中共設有5個據點，協助民眾辦理中國身分證，今（13）日就遇上車禍還被追尾，八炯與「閩南狼」陳柏源還透過影片，向桃園市議員詹江村道歉，稱「我們遭到報應了」；對此，詹江村回應，如果真的是遭受天譴，那也是罪有應得，應該誠心向天懺悔，而不是對著媒體道歉。

八炯與「閩南狼」陳柏源因被詹江村提告，正要前往警察局做筆錄，半途卻發生車禍，2人透過影片表示，他們要向詹江村說聲對不起，作為平民老百姓，被連霸20年的議員提告，但「我們連碰都沒有碰到你，就被你提告妨害自由，現在也遭到報應了，在前往警局的路上被追撞、還被追尾」，2人還說過幾天要到詹江村的水族店、服務處放鞭炮洗門風。

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詹江村今也持續透過臉書直播與八炯開戰，他指出，八炯沒有提供任何證據，就公然在社群網站散佈台灣有20萬人擁有中國身分證，甚至在新北、台中共設有5個據點，協助民眾辦理中國身分證，這種講法並無任何依據，且根據內政部查核，證實擁有中國身分證的公民不到10人，八炯的行為已明顯違反社會秩序維護法，希望警察機關法辦，這就像是有人散布「公園裡面有人在綁架小孩」，最後查無實證，散布謠言者辯稱是為了家長好、為了孩子的安全，但仍已觸犯社維法。

至於八炯、閩南狼透過影片稱，出車禍是天譴，要向詹江村說聲對不起，詹江村回應，八炯跟閩南狼稱自己應該是遭到天譴，所以特地公開向他道歉，如果真的是遭受天譴的話，那表示罪有應得，應該誠心向天懺悔，而不是對著媒體道歉，並強調「我們的官司法院解決，如果再騷擾官司當事人，將再次提告強制罪」。

八炯跟閩南狼透過影片表示，要向桃園市議員詹江村說聲對不起。（擷取自YouTube）

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