草屯鎮長補選幫蔡銘軒催票 卓冠廷轟對手簡賜勝是巨嬰

草屯鎮長補選邁入倒數，民進黨發言人卓冠廷今偕新北市議會民進黨團陪黨籍候選人蔡銘軒掃街拜票。（卓冠廷提供）

2025/01/12 16:32

〔記者陳昀／台北報導〕草屯鎮長補選邁入倒數，民進黨發言人卓冠廷今偕新北市議會民進黨團陪黨籍候選人蔡銘軒掃街拜票。卓冠廷批評，蔡的對手是龐大的家族勢力代表簡賜勝，脫離不了草屯供養的巨嬰，呼籲選民一起站出來，剪斷寄生巨嬰的臍帶，放母親草屯自由飛。

卓冠廷在臉書發文表示，他今天一早跟新北市議會黨團同事一同前往草屯，呼籲18日草屯鎮長補選投給1號蔡銘軒；上次蔡銘軒在立委選戰勇敢挑戰百般阻撓國家潛艦的國民黨立委馬文君，這次的對手則是龐大的家族勢力代表簡賜勝。

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卓冠廷表示，中南部選舉向來有個大難處，鄉野奇譚百百款，惡搞、揩油、違法亂紀的一堆，但難以獲得全國民眾關注，大家都知道「啊草屯都是那些人在搞鬼」，也都知道「都是特定家族在把持」。但缺少關注，就難以匯集勇氣和力量去推翻。挑戰顏寬恆如此，挑戰林明溱如此，挑戰馬文君如此。

卓冠廷指出，蔡銘軒這次挑戰簡賜勝亦然，簡賜勝承接政治家族事業之後在2014擔任議員，其家族的總福營造得標的金額居然直接成長8倍；10年來的總得標金額高達34億。甚至被他當作政績宣傳的「九九峰園區」，也是總福營造所得標，自己爭取建設之後，由自己家族的營造公司得標吃下來。

卓冠廷續指，這些都是草屯鎮民的納稅錢，而總福營造靠著長期吸吮草屯的奶水，供養了自己、延續了政治生命與商業的利潤，卻把草屯變成了營養不良的母親。試問，一個在乎草屯文化與未來的年輕人，與一個脫離不了草屯供養的巨嬰，哪一個適合成為草屯的鎮長，引領草屯改變？大家都站出來，選擇蔡銘軒，草屯才有未來！

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