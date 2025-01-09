朱立倫嗆賴清德「人不犯我我不犯人」出自毛語錄！汪浩：收到中共指令？

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/01/09 11:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍、綠陣營近日不斷相互叫囂罷免，國民黨主席朱立倫昨主持中常會發表談話稱「人不犯我，我不犯人」，並在臉書發文嗆總統賴清德想打在野黨、想變成綠色獨裁。對此，名嘴汪浩在下方留言「『人不犯我，我不犯人﹔人若犯我，我必犯人！』是當年毛澤東鬥爭國民黨時喊的口號，現在朱立倫借用來鬥民進黨，難道是收到中共的指令了嗎？」

朱立倫昨日在臉書PO文表示「人不犯我，我不犯人」，國民黨作好「以戰止戰」的萬全準備！當總統不要每天只想著當民進黨主席，要想癱瘓國會、要想打在野黨、要想變成綠色獨裁，這絕對不是任何民主國家的領導者應該要做的。消滅在野黨、讓在野黨的國會沒有半席，還算是一個民主國家嗎？而柯建銘總召不過說出了賴總統真正的意思；我們還是希望賴主席、賴總統懸崖勒馬，國民黨的態度很清楚：「朝野要和，臺灣要和」，大家團結努力為民主。

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汪浩則在該則貼文下方留言「『人不犯我，我不犯人﹔人若犯我，我必犯人！』是當年毛澤東鬥爭國民黨時喊的口號，現在朱立倫借用來鬥民進黨，難道是收到中共的指令了嗎？」；醫師杜承哲酸「就在等朱主席喊戰！應該會跟朱主席兩次參選總統的戰績一樣輝煌」；王浩宇則轟「如果你們對中國共產黨也是這種態度，我覺得支持度不會只剩下20 %」。

汪浩、杜承哲、王浩宇紛紛在朱立倫貼文下方留言怒轟。（圖擷取自臉書）

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