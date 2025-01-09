藍委提案將不義遺址範圍擴及清代 民團轟淡化國家暴力行為

立法院教育及文化委員會繼續審查「不義遺址保存條例草案」案，文化部長李遠出席。（記者廖振輝攝）

2025/01/09 11:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院教育及文化委員會今日審議「不義遺址保存條例草案」，公民團體今日在立法院召開記者會痛批，威權統治時期不義遺址定義與範圍，不宜任意擴張，並質疑國民黨立委鄭天財提案版本，將清代、日治時期納入，企圖模糊視聽，淡化國家暴力行為。

台灣人權促進會研究員施逸翔表示，「不義遺址保存條例草案」共有11個版本，國民黨立委鄭天財所提草案，企圖擴大不義遺址的範圍至清代，淡化「促進轉型正義條例」處理威權統治時期的焦點。

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台灣永社副主任黃慧瑜指出，「不義遺址保存條例草案」延宕將近2年，現在才進入立法院審議，呼籲立院國民黨團、民眾黨團不要阻擋條例通過。她強調，從國家人權博物館公告的42處審定遺址與64處潛在遺址來看，多數遺址所在地景已經改變，僅少數保有遺構，但年久失修，例如安康接待室，盼早日立法通過。

彭明敏文教基金會常務董事羅浚晅痛批，不義遺址保存迫在眉睫，再不保存就會消失，誰最希望這些遺址消失，國民黨這些人繼續再破壞焦點，擴及清代、日治時期，若要處理清代歷史抗爭事件，應該用其他法律處理，不要在那混淆視聽，還想要隻手遮天。

台灣共生青年協會秘書長潘美質疑，國民黨立委的版本想擴張不義遺址的定義，請問國民黨有打算好好的、認真的面對轉型正義嗎？還是要繼續拿廣義的歷史正義來打模糊仗？請過去威權統治時期的執政黨，拿出面對轉型正義的誠意。

陳文成博士紀念基金會董事戴瑋姍說，國民黨想模糊焦點，將荷蘭時代、清代納進來，企圖擴大解釋不義遺址時代適用範圍，明顯是要淡化過去國家暴力行為的事實，這不是公民團體所樂見的。

台灣民間真相與和解促進會秘書葉旖旎提及，促轉條例已清楚界定威權統治時期是1945年至1992年，不應以不義遺址的保存之名，淡化過去的國家暴力行為。

好民文化行動協會副理事長林芳如批評，台中和平日報社是不義遺址潛力點，楊逵、鍾逸人等與該社都有淵源，更是白色恐怖受難者，因為國會立法怠惰，台中和平日報社已被私人買下拆除，將改建為旅館。

林芳如說，台灣最後一批政治犯是在台中看守所被釋放，該處也是不義遺址潛力點，盼「不義遺址保存條例」盡快通過；鄭南榕基金會執行長劉璐娜呼籲，希望國民黨立委正視歷史傷痕，不要再傷害相殘，須同理正視在黨國威權時期下，其他族群受害受難的傷痛和歷史。

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