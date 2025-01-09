柯文哲遭爆想辦性感女八家將、叫幕僚刪酸民留言 陳智菡：荒謬造謠

民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（資料照）

2025/01/09 11:05

〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉京華城等案遭起訴並羈押禁見，網紅「四叉貓」昨在臉書貼出柯文哲與幕僚的訊息內容包含，柯曾想籌辦性感女版八家將來炒聲量、叫幕僚刪除在網路上罵他的留言等。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今日反駁，她過去長期擔任柯文哲社群的管理員，她有權限可以去刪除留言，但自己從未看過這樣的訊息，用一個莫名其妙的帳號來指稱這是柯的發言，不覺得太荒謬？

四叉貓昨在臉書貼出柯文哲與幕僚的兩則訊息截圖，第一則圖中「柯文哲（真）」的帳號貼出一張女性跳民俗舞的影片並稱，青山宮祭要不要弄一個性感女版八家將來表演，並稱會增加收視率有助觀光人數增加；第二則截圖中，「柯文哲（真）」帳號要求：「我看我的FB，各種攻擊的留言太多，還是要處理，不然支持者都不想上來，能否清除？」

請繼續往下閱讀...

陳智菡上午受訪時抨擊，四叉貓屢次造謠，且都被告了還不知悔改，今天四叉貓正要去開庭，但他仍不知悔改繼續造謠。過去，四叉貓造謠很多時候只能當作瘋狗在吠不去理他，但他傷害到民眾黨權益時，他們就會挺身力抗這樣造謠、抹黑的行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法