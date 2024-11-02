柯文哲延押 黃國昌連批賴政府、檢調和媒體

黃國昌批評，過去這2個月，北檢真的在辦案嗎？還是不斷跟媒體聯合操作、灰色手段將柯羅織入罪？（記者黃子暘攝）

2024/11/02 11:31

〔記者黃子暘／新北報導〕民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案被羈押，昨日法院裁定再羈押禁見2個月，黨籍立委黃國昌今（2）日赴新北市出席市政行程，席間受訪表示，沒有人比柯文哲更希望司法公正，沒想到2個月過去，沒看到檢調想查清真相的企圖，關心柯文哲的人都會希望柯可以點頭讓律師團提出抗告。黃國昌也批，總統賴清德每天晚上讓檢調透過配合媒體操作「柯文哲有罪」的媒體審判，也透過羈押打壓在野黨主席，全台灣都看在眼裡。

談到是否支持柯文哲律師團提出抗告，黃國昌批評，過去這2個月，北檢真的在辦案嗎？還是不斷跟媒體聯合操作、灰色手段將柯羅織入罪？柯文哲2個月前放棄抗告就是希望藉此全力配合檢調偵辦，不想檢調沒有展現想查清真相的企圖，反倒是藉由媒體操作等手段對柯文哲不斷政治追殺，如此行為重創的是司法公信力；若柯文哲提出抗告，是否能成功大家都存疑，但藉由一次又一次的行動，相信台灣社會會看得越來越清楚，賴政府透過司法追殺政治對手。

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至於民眾黨中央委員、台中市議員江和樹表示，將提案「柯文哲請假日期無限期延長」，黃國昌說，江和樹說出非常多同志的心聲，柯文哲被羈押期間無法對外通信，連幫自己說話的機會都沒有，「賴清德透過羈押達到目的」，讓柯文哲自由受限制，而且每晚讓北檢操作柯文哲有罪的媒體審判，同時嚴重打擊民眾黨做在野黨正常的運作，江和樹反映出非常多支持者的共同心理。

至於柯文哲請假一事，黃國昌說，民眾黨有黨章規定，一切中評會決定，他不能僭越指導中評會，也會在能力範圍內好好協助柯文哲妻子陳佩琪度過難關；目前中央緊急應變小組、黨務都在正常運作，黨章規定怎麼做就怎麼做。

傳陳佩琪可能代替柯文哲向黨內請假，黃國昌則斥為假訊息；立委王世堅質疑黃國昌曾言柯文哲對他說「柯文哲可以被犧牲，民眾黨不能被犧牲」是假傳聖旨，黃國昌回擊，王世堅是黑柯產業第一人，希望民眾黨被重擊，難道他現在有在跟柯文哲聯絡？此人說法沒有評論必要。

涉入光電弊案的台鹽綠能前董事長陳啟昱羈押庭未到，黃國昌批評，他揭發此案一年多檢調才慢吞吞假裝想辦案，結果沒有逃跑、不可能逃跑的柯文哲被延押，陳啟昱卻跑掉，過去幾年他不斷強調防逃機制的重要性，民進黨政府不願做好，以便綠營權貴逃跑。

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