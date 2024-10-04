為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

台北大巨蛋屢爆缺失！藍綠白議員支持成立「營運績效委員會」監督

台北大巨蛋。（資料照）

台北大巨蛋。（資料照）

2024/10/04 18:37

〔記者楊心慧／台北報導〕台北大巨蛋啟用後每逢下大雨就漏水，另還有鼠患、壁癌等疏失！民進黨北市議員許淑華質疑大巨蛋啟用不到一年就發生漏水、看台搖晃、電扶梯超載停止運作、逃生指示不明等事件，蔣市府態度消極，放任遠雄不作為。她提案要求市府組成營運績效評估委員會，要求蔣市府啟動審議機制、重新談分潤，獲藍綠白議員簽署支持。

許淑華所提出的連署書指出，大巨蛋啟用至今不到一年的時間，頻頻發生漏水、看台搖晃、電扶梯超載停止運作、逃生指示不明等事件，向市府反映得到的結果永遠都是要求遠雄進行改善，卻從年初漏水至今。

針對大巨蛋營運機制，連署書提到，市府有權限招開營運續效評估委員會進行評核，若分數未達標準，最嚴重可進行解約，今年不斷提出質詢要求市府組成營運績效評估委員會，卻只得到片面回覆「114年上半年籌組委員會，暫定114年9月開會」，毫無任何積極作為。

許淑華受訪表示，接下來天王周杰倫、天后張惠妹都要在大巨蛋辦演唱會，不能輕輕帶過，議會已同意不需要適用《建築技術規則建築設計施工編》127條規定，但附帶很多條件，包含啟動審議機制、重新談分潤等，蔣萬安必須扮演好監督及安全的角色，而不是當遠雄的小弟，起碼觀眾在看表演時，不需提心吊膽或穿雨衣去。

許淑華強調，啟動大巨蛋營運績效評估委員會，所有缺失都要當作紀錄，由於不能溯及既往，因此紀錄都要變成評分標準，不能縱容遠雄肆意妄為。

國民黨議員柳采葳表示，大巨蛋在過去停工再復工的過程中，都是柯市府任內，認為現在不只要針對現行後續的改善，也應要針對過去疑慮或爭議監督。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
再爆疏失！國慶晚會明登場 大巨蛋狂漏水、鬧鼠患、手扶梯鬼哭狼嚎
2024/10/04 10:15

再爆疏失！國慶晚會明登場 大巨蛋狂漏水、鬧鼠患、手扶梯鬼哭狼嚎
合照球迷遭惡搞成「一起抽菸」 PS女孩小安怒斥：很不舒服
2024/10/04 14:32

合照球迷遭惡搞成「一起抽菸」 PS女孩小安怒斥：很不舒服
impression

新北全線房市看俏 卡位增漲潛力熱門夯區趁現在
蔣萬安出席國慶記者會在門口被包圍 韓國瑜：長得帥就佔便宜
2024/10/04 11:38

蔣萬安出席國慶記者會在門口被包圍 韓國瑜：長得帥就佔便宜
國慶晚會明大巨蛋登場 北捷板南線視狀況調整班距
2024/10/04 13:30

國慶晚會明大巨蛋登場 北捷板南線視狀況調整班距
國慶晚會明登場！ 江蕙獻唱 「麟洋配」、林郁婷領唱國歌
2024/10/04 13:20

國慶晚會明登場！ 江蕙獻唱 「麟洋配」、林郁婷領唱國歌
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播