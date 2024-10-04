台北大巨蛋屢爆缺失！藍綠白議員支持成立「營運績效委員會」監督

台北大巨蛋。（資料照）

2024/10/04 18:37

〔記者楊心慧／台北報導〕台北大巨蛋啟用後每逢下大雨就漏水，另還有鼠患、壁癌等疏失！民進黨北市議員許淑華質疑大巨蛋啟用不到一年就發生漏水、看台搖晃、電扶梯超載停止運作、逃生指示不明等事件，蔣市府態度消極，放任遠雄不作為。她提案要求市府組成營運績效評估委員會，要求蔣市府啟動審議機制、重新談分潤，獲藍綠白議員簽署支持。

許淑華所提出的連署書指出，大巨蛋啟用至今不到一年的時間，頻頻發生漏水、看台搖晃、電扶梯超載停止運作、逃生指示不明等事件，向市府反映得到的結果永遠都是要求遠雄進行改善，卻從年初漏水至今。

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針對大巨蛋營運機制，連署書提到，市府有權限招開營運續效評估委員會進行評核，若分數未達標準，最嚴重可進行解約，今年不斷提出質詢要求市府組成營運績效評估委員會，卻只得到片面回覆「114年上半年籌組委員會，暫定114年9月開會」，毫無任何積極作為。

許淑華受訪表示，接下來天王周杰倫、天后張惠妹都要在大巨蛋辦演唱會，不能輕輕帶過，議會已同意不需要適用《建築技術規則建築設計施工編》127條規定，但附帶很多條件，包含啟動審議機制、重新談分潤等，蔣萬安必須扮演好監督及安全的角色，而不是當遠雄的小弟，起碼觀眾在看表演時，不需提心吊膽或穿雨衣去。

許淑華強調，啟動大巨蛋營運績效評估委員會，所有缺失都要當作紀錄，由於不能溯及既往，因此紀錄都要變成評分標準，不能縱容遠雄肆意妄為。

國民黨議員柳采葳表示，大巨蛋在過去停工再復工的過程中，都是柯市府任內，認為現在不只要針對現行後續的改善，也應要針對過去疑慮或爭議監督。

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