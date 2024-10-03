劉世芳關心基隆災情被嗆閉嘴！藍委林沛祥扯政治操作遭網砲轟

劉世芳關心基隆土石流災情，卻被藍委林沛祥（圖）質疑是在政治操作。（資料照）

2024/10/03 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕山陀兒颱風來，基隆市區今天（3日）傳出積淹水、土石流災情，甚至有民宅遭大量土石「入侵」，不過內政部長災害應變中心指揮官劉世芳今特別點名基隆沒有回報疏散撤離人數。沒想到國民黨在地立委林沛祥竟嗆「閉嘴」，質疑劉世芳是在政治操作，讓不少網友傻眼。

基隆今傳多起土石流災情，劉世芳今主持中央災害應變中心工作會報時關切，表示基隆尚未回報任何疏散撤離人數，且基隆發生土石流災情的住家並非土石流潛勢溪流的保全戶對象，指示疏散撤離組聯絡一下，確認是否有部分地區需要實施預防性疏散。

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沒想到劉世芳關心基隆災情，林沛祥卻批評，謝國樑接獲災情通報後就去勘災，劉世芳點名基隆的用意明顯是政治操作，若基隆順應要求補回報，就表示承認行政怠惰；若不順應中央要求就是縣市政府不作為，意圖影響10月13日舉行的罷免謝國樑投票。林還說，真的想下指令，也應先關心受颱風嚴重影響的南部地區，天災還搞政治鬥爭實在噁心，不在現場就「閉嘴」，別躲在後面指手畫腳。

政治工作者周軒今天在臉書分享林沛祥的發言，怒批「哇！現在是怎樣？問不得喔？做不好怕人問，基隆市民不就很倒霉？」網友也紛紛表示，「中央問話就說影響罷免，中央不問話就說中央不關心，反正都有話說」、「好啊，那以後中央都不要設立災害應變中心算了，不管發生什麼狀況你們藍營都別要中央救」、「如果人家都不問，是不是又要說只關心南部民進黨執政的縣市？」、「基隆亂選出地方執政的市長就算了，原來連立委也是這樣啊？」、「到時候出問題基隆市自己處理，不要哭求中央來幫忙」。

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