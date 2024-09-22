批原民禁伐補償剝奪政院預算權 柯建銘：違憲明確應提釋憲

民進黨團總召柯建銘認為，將明年度中央政府總預算案退回是為了少數立委的政治利益，且該條例剝奪政院預算權，違憲至為明確，應該要提釋憲。（資料照）

2024/09/22 12:48

〔記者李文馨／台北報導〕無黨籍立委高金素梅於20日立法院會以「原住民保留地禁伐補償未依法編足相關預算」為由，提案將明年度中央政府總預算案退回程序委員會，獲得藍白兩黨團支持表決通過。對此，民進黨團總召柯建銘今（22）日受訪指出，退回理由是為了少數立委的政治利益，且該條例剝奪政院預算權，違憲至為明確，應該要提釋憲。

藍白上會期挾人數優勢，表決三讀通過「原住民保留地禁伐補償條例修正案」，補償金額每公頃新台幣3萬元調升至6萬。原民會指出，自114年起，每年所需補償金約52.15億元，較現有補償金增加約25.9億元，約占原民會114年度歲出概算125.29億元之41.6％。

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柯建銘指出，黃國昌於開議當天提出的權宜問題以及國民黨提案退回總預算很荒謬，立法院這麼久以來，只在民國108年發生過一次，當時因為823水災，親民黨認為治水預算太少，提出退回重編，國民黨附議，後來經朝野協商後，總預算已經編好了，至於要追加治水預算可再談，因此馬上進入審查程序。

柯建銘續指，這是史上第二次退回總預算，而退回理由是為了少數立委的政治利益，況且「原住民保留地禁伐補償條例」是藍白國會多數暴力通過的法案，已剝奪行政院預算編列權，違反憲法第70條及大法官釋字391號。

他認為，在預算審查時間，刪減或做任何決議都可以討論，但不應以非理性方式退回總預算，在政治的賽局上，應該要讓大家知道，哪一黨提出的法案看法是對的，有民意支持才是最正當的程序，應該要良性競爭上，不要淪為政治惡鬥。

至於未來是否會提釋憲？柯建銘表示，「這應該要提出釋憲」，因為立委提案增加預算本來就違憲，也違反釋字第391號，大家應該理性看待這件事。

針對藍營認為禁伐條例僅20幾億，不會排擠預算。柯建銘回應，不是預算多寡、排擠問題，而是預算編列有一定程序，權力分立原則非常清楚，由行政院編列預算，立法院審查、議決法律案及預算案，如果越俎代庖，通過法律案，將預算編列權回到立法院手上，這違憲至為明確；且假如用國會多數暴力，包括國會擴權、毀憲亂政的法案都可以表決，「沒有糾舉程序的話，這國家就完蛋了」。

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