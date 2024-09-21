黑熊學院「藍鵲行動」戶外大型演訓 考驗學員戰災救護準備

黑熊學院21日在花博公園新生園區第四屆藍鵲行動大型演訓，考驗戰災環境下的生存力，並搭建大型野戰醫療帳，訓練學員在高壓的環境下，熟悉運用救護技術。 （記者劉信德攝）

2024/09/21 16:10

〔記者吳哲宇／台北報導〕今日9月21日為「災害防救日」，黑熊學院今日也於花博公園新生園區舉辦第四次「藍鵲行動」戶外大型演訓，邀請學員在修習黑熊學院課程後上考場，驗證自身裝備是否適當，體力是否充足，以及在高壓環境下，救護環境能否熟悉運用。黑熊學院執行長朱福銘表示，希望透過最嚴苛的戰災情節想定，帶領學員、民眾做好最充分的準備。

黑熊學院表示，此次演訓同時也邀請台灣災難醫療發展協會共同參與，於園區搭建大型野戰醫療帳，作為接收傷情資訊以及傷患後送的集散地。學員於各地抵達野戰醫療帳接收救助傷患指示，前往救助傷患，並在完成緊急處置後，將傷患轉移至安全區域，由台灣災難醫療發展協會接手後續照護。

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黑熊學院指出，第四次藍鵲行動在建築密集的都會區，模擬戰時混亂情境，考驗學員安全德團隊移動、進行傷患救治，甚至幫助沿路的求援者。過程中僅有隊輔跟隨，引導及評判學員包含攜帶的物資、工具、飲食，在陌生環境所需採取的對策等，幫助隊員瞭解每次決策與應變的後果，達到累積經驗的目的。

黑熊學院執行長朱福銘表示，黑學學院去年訓練4萬人，今年會訓練10萬人，急救、避難和資訊作戰都是黑熊學院的重要課程，「藍鵲行動」則是這些課程的升級版，無腳本等臨時狀況都會在此呈現，學員可將其學習理論在實際狀況中驗證發揮。

朱福銘說，誠實是最佳的策略，因此他們要呈現最嚴苛的狀況，他認為國家已面臨複合性的災難挑戰，因此今日場地有大型野戰醫療帳以完全模擬戰時的狀況，跟平常的醫療原則比較不同，醫療帳內會模擬傷患移送過來進行觀測，決斷後馬上緊急處理並進行後送。

黑熊學院理事、即將參與全社會防衛韌性委員會的劉文表示，政府目前的形式還是以應對天然災害的方式，來進行平轉戰的模式進行，但中間會有許多落差，包含人力佈署、對戰爭情境的理解，都還是會與天然災害有距離，因此希望藉由黑熊學院等民間團體的演訓，讓有意識的民眾先做演練與準備，希望能與政府接軌。

台灣災難醫療隊發展協會榮譽理事長蕭雅文說明，協會目的是推動災難醫療協助，過去民眾都是學習到自救，但是醫療是連續性的情況，因此協會此次設置野戰醫療帳，模擬戰爭或災害時的初步緊急救治，並協助後送傷患到醫院，也希望透過演訓讓政府了解，當公部門資源遇到大型災難時，要如何運用民間的力量。

黑熊學院21日在花博公園新生園區第四屆藍鵲行動大型演訓，讓學員在高壓的環境下，熟悉運用救護技術，提高戰災環境下的生存力。 （記者劉信德攝）

黑熊學院21日在花博公園新生園區第四屆藍鵲行動大型演訓，讓學員在高壓的環境下，熟悉運用救護技術，提高戰災環境下的生存力。 （記者劉信德攝）

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